中美展開第三輪經貿談判！力爭3月1日前制定「協議總體框架」

▲中美代表團1月底進行第2輪貿易談判。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

中美代表今明（14、15）兩日在北京繼續針對經貿議題展開第3輪談判，重點目標為制訂一份貿易協議的總體框架，好讓兩國元首在3月舉行峰會時敲定最終內容，也期望在「休戰90天」的尾聲中盡快完成協調。

綜合陸媒報導，美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）在北京先行與中方開副部級工作會議，14、15日則由中國國務院副總理劉鶴帶領的團隊，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）的代表團進行高級別貿易談判。

中美此次談判目標是要在3月1日前達成共識，因為川普先前威脅，要將價值2000億美元的中國進口貨物關稅提高一倍以上。

▼美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）12日抵達北京。（圖／路透社）

美國媒體指出，因為中方的提議仍與川普政府的期望有差距，預期中方會作出讓步，縮小雙方分歧；川普也以「進展良好」形容中美貿易談判，點出期待在某個時候與中國領導人會晤，「共同敲定代表團無法達成的部分協議」。

《環球時報》社評則分析，中國會在談判中堅守經濟主權和國家安全的底線，決不做損害根本利益的讓步；另外，美國方面從領導人表態到市場反應都展現了樂觀，這種樂觀似乎超過了中國方面對前景的預期。

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