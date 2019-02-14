影／中美經貿談判今北京登場！ 環時：美方呈現超乎預期的樂觀

記者朱世凱／綜合報導

美中貿易戰休兵期將至，兩國代表今明（14、15）兩日在北京繼續針對經貿議題進行談判。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）共同主持此次磋商開幕式。

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）12日抵達北京。（圖／路透社）

《環球時報》社評指出，美國方面從領導人表態到市場反應都展現了樂觀，這種樂觀似乎超過了中國方面對前景的預期，這也是形勢積極的重點所在；中方的態度總體來說比較穩定，一方面以健康心態面對中美貿易摩擦，以中國改革開放為基礎模式，盡量與美方的要求相向而行。

▼新一輪中美經貿談判14日北京登場。（圖／路透社）

社評提到，中國另一方面堅守經濟主權和國家安全的底線，決不做損害根本利益的讓步。川普12日表示有意在確認中美有望達成公平協議的情況下，延長雙方談判的期限，這被認為是美方希望達成協議的最新動向；中美貿易戰不太可能長期、無限地惡化下去，但通過一個全面協議「根本性消除」彼此糾紛的可能性也很小。

社評最後點出，中美經貿關係即使達成協議後，仍會有很大機率面臨波瀾起伏的狀況，一旦達不成協議，雙方談判進程也不會就此中斷。

據悉，中美雙方在去年G20會議後各讓一步，美方暫緩對中國加徵新一波關稅90天，但若雙方90天（3月2日零時）後無法達成協議的話，按照原定計畫，美國將對2000億美元中國商品的關稅稅率，從現在的10%提高到25%。