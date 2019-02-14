「為男生脫衣服」…兒童大冒險卡牌超害羞　網怒：根本18禁！

▲真心話大冒險竟然出現兒童不宜內容。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

住在陝西的張先生近日向杭州電台西湖之聲FM105.4投訴，自己在過年前為8歲孩子買了一款名為「真心話大冒險」的卡牌遊戲，沒想到打開來一看，有30多張卡牌內容非常露骨，例如「當著男生的面，去脫下男生的一件衣服」等，讓他氣炸直呼，「這都是什麼亂七八糟的東西！」

綜合陸媒報導，張先生說，這款「真心話大冒險」包裝上寫著，適用年齡為8歲以上，他的小孩今年正好8歲零4個月，因此買下卡牌遊戲，想讓孩子跟其他小朋友玩；不料孩子們玩到一半時，突然聽到大家把這些「煽情內容」念出來才驚覺有異，隨即把卡牌收回來。

▼真心話大冒險寫著8歲以上就能玩，但內容卻多是18禁。（圖／翻攝自微博，下同）

他說，卡牌寫著「你不開心的時候會自殺嗎？」、「你喜歡男生的粗還是壯？」甚至有「你輸了之後你必須嘴裡含著男生的下面」、「第一次見男人裸體是在什麼時候？」等性暗示低俗內容。

出產遊戲的為杭州鋒奇光動貿易有限公司，相關負責人吳先生表示，「去年12月時，已經有人舉報過這個事了，舉報之後，我們就在全國所有管道下架該系列產品中的『真心話大冒險』，現在應該無法購買；如果有人購買到了這款產品，歡迎大家提供訊息是在哪一家買到的，什麼時間買到的，我們會再去查這個供貨商，把這些漏洞解決。」

他也承認，「這款產品確實是在生產和設計的時候有疏忽，導致流程有漏洞，真心話大冒險這個遊戲其實是屬於18歲以上的，但因為在桌遊的類目中沒有執行標準，所以就歸在了玩具的項目裡。」

許多網友看完表示，「生產這種產品的廠家應該重罰，負責人應該判刑」、「這根本18禁遊戲」、「就算18歲以上，這個內容也涉嫌傳播淫穢物品吧」。

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