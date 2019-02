笨賊搶銀行剛好摔在警察旁　鈔票隨風亂飛大家狂搶：我撿到1.2萬！

▲男子搶銀行後竟然摔倒,搶來的現金飛出使得他當場被捕。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國一名男子才剛搶劫完銀行就迅速被警察逮捕,原來他使用BB槍打劫完銀行後,便帶著大筆鈔票匆忙跑到對面停車場,跑到一半居然不小心跌倒,竟然剛好摔在一名警察面前,身上鈔票和槍也跟著飛出散落一地,當場人贓俱獲被補。

這起烏龍事件12日上午10時發生在緬因州沃特維爾市(Waterville),37歲搶匪麥肯羅德(Jason Mackenrodt)持槍搶劫當地一間銀行後,搶在警察趕到之前快速逃離現場,沒想到因為下雪天路面結冰,一不小心整個人滑倒,竟然正好倒在人在附近的州警小隊長藍恩(Glenn Lang)旁。

沃特維爾警察局長梅西(Joseph Massey)表示,藍恩當時並不知道麥肯羅德是銀行搶匪,只覺得這個人看起來十分可疑,而且對方身上藏有的錢和槍還飛了出來,基於多年的經驗,他立即將對方逮捕。

目擊民眾表示,麥肯羅德被捕時,當時還吹起了一陣大風,許多民眾紛紛爭搶四散的鈔票。52歲民眾戈茨表示,他當時看到銀行搶匪被壓制在地上,便幫忙去撿散落各地的鈔票,最後一共撿到400美元(約台幣1.2萬元)並交還警方。

麥肯羅德因為犯下搶劫和勒索等罪,目前人已被上銬送至監獄中待審,警方還發現他曾犯下入室竊盜前科而被判緩刑,如今再度犯案,需支付2.5萬美元(約台幣77萬元)才能保釋。

Jason Mackenrodt allegedly robbed a Waterville bank with a BB gun this morning. While running away, he slipped on the ice, spilled the money and dropped his gun in front of a State Trooper. He's at the Kennebec County Jail now. pic.twitter.com/zzXdbPK5IM