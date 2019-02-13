笨賊搶銀行剛好摔在警察旁　鈔票隨風亂飛大家狂搶：我撿到1.2萬！

▲男子搶銀行後竟然摔倒，搶來的現金飛出使得他當場被捕。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國一名男子才剛搶劫完銀行就迅速被警察逮捕，原來他使用BB槍打劫完銀行後，便帶著大筆鈔票匆忙跑到對面停車場，跑到一半居然不小心跌倒，竟然剛好摔在一名警察面前，身上鈔票和槍也跟著飛出散落一地，當場人贓俱獲被補。

這起烏龍事件12日上午10時發生在緬因州沃特維爾市(Waterville)，37歲搶匪麥肯羅德(Jason Mackenrodt)持槍搶劫當地一間銀行後，搶在警察趕到之前快速逃離現場，沒想到因為下雪天路面結冰，一不小心整個人滑倒，竟然正好倒在人在附近的州警小隊長藍恩(Glenn Lang)旁。

沃特維爾警察局長梅西(Joseph Massey)表示，藍恩當時並不知道麥肯羅德是銀行搶匪，只覺得這個人看起來十分可疑，而且對方身上藏有的錢和槍還飛了出來，基於多年的經驗，他立即將對方逮捕。

目擊民眾表示，麥肯羅德被捕時，當時還吹起了一陣大風，許多民眾紛紛爭搶四散的鈔票。52歲民眾戈茨表示，他當時看到銀行搶匪被壓制在地上，便幫忙去撿散落各地的鈔票，最後一共撿到400美元（約台幣1.2萬元）並交還警方。

麥肯羅德因為犯下搶劫和勒索等罪，目前人已被上銬送至監獄中待審，警方還發現他曾犯下入室竊盜前科而被判緩刑，如今再度犯案，需支付2.5萬美元（約台幣77萬元）才能保釋。