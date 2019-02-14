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解放軍054A與日驅逐艦對峙影像曝光！　專家：事發地在東海

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▲▼解放軍與日軍艦艇海上對峙畫面，上為054A型護衛艦，下為「秋月」級通用驅逐艦。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

▲解放軍與日軍艦艇海上對峙畫面。上為054A型，下為「秋月」級通用驅逐艦。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

記者朱世凱／綜合報導

大陸軍事論壇14日流傳一段解放軍054A護衛艦與日本驅逐艦在海上對峙的畫面，雖然內容並未有透露更多訊息，不過有網友認出，這是很早之前就發布的影片，「有他們（軍隊）在，感覺挺自豪的，辛苦了！」專家分析，影像雖然無法判斷具體拍攝時間和地點海域，但依照常理推斷，可能是在東海或者更遠的西太平洋海域發生。

畫面可見，在距離中國軍艦不遠的風浪中出現日本軍艦，從輪廓判斷，這是一艘日本海上自衛隊的「秋月」級通用驅逐艦，這款戰艦是日本近幾年列裝的新銳戰艦，共建造了4艘，首艦秋月號於2010年下水。

▼054A型飛彈護衛艦岳陽艦（舷號575）。（圖／翻攝自大陸軍網）

解放軍南海艦隊岳陽艦（舷號575）是054A型飛彈護衛艦。（圖／翻攝自大陸軍網）

據悉，秋月級滿載排水量為6800噸，配備有32單元MK-41垂發，負責艦隊防空、反潛和反艦等多種作戰任務；在艦隊防空方面，用於彌補金剛級和愛宕級神盾艦的末端防禦盲區。

解放軍海軍與日本自衛隊的船艦近年偶爾發生跟蹤和監視事件，好比2018年9月，日本「準航母」出雲級直升機護衛艦加賀號在南海航行時，被包含一艘054A護衛艦在內2艘中國軍艦抵近監視；另外，同年10月和12月，中國海軍艦艇兩度穿越宮古海峽，其中一次日本海上自衛隊還緊急派出船艦及軍機進行監視和識別查證。

▼首艦「秋月」號驅逐艦。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼秋月號驅逐艦。（圖／翻攝自維基百科）

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