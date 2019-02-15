影／7歲童幫媽推嬰兒車！　站手扶梯3秒「前滾翻」墜落15階

記者朱世凱／綜合報導

上海地鐵徐家匯站內6日發生一起驚悚意外，一名7歲女童看到媽媽帶的行李太多，所以想幫忙推嬰兒車，不料當她把嬰兒車推到手扶梯上時，因為前輪騰空加上自己重心不穩，導致雙雙「向前翻滾」墜落15層階梯，所幸嬰兒因為綁上安全帶而沒有摔出，女童則因左腳紅腫送醫治療。

▼女童與嬰兒車一起墜落手扶梯。（圖／翻攝自看看新聞）



據《看看新聞》報導，民警謝國斌表示，當時一個媽媽帶著兩個孩子，由於媽媽手裡提了很多行李，所以她的大女兒幫忙推嬰兒車，沒想到卻從手扶梯上滾落。 女童母親目睹後立刻衝上前查看，趕緊抱起嬰兒安撫，女童則跌坐在車上無法站立，許多熱心民眾見狀紛紛前來幫忙。

謝國斌說，大女兒臉部擦傷，左腳也紅腫不能站立和行走，嬰兒的鼻子則受到一點點擦傷，幸虧車裡的嬰兒有綁安全帶才沒摔出來。據悉，手扶梯位在站內換乘通道中，上下落差約3公尺，約有15層台階，所幸女孩和嬰兒未受重傷，醫護人員趕到現場後，也立即將他們送醫救治。

▼手扶梯位在站內換乘通道中，上下落差約3公尺。（圖／翻攝自微博）

網友看完後表示，「推嬰兒車應該要去坐電梯比較保險」、「孩子知道幫媽媽是好事，但是也要注意安全」、「好在嬰兒有繫安全帶」、「希望媽媽不要罵大女兒」、「這電梯的高低差感覺不適合讓嬰兒車通過」。