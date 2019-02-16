▲ 平溪天燈節名揚南美，瑞芳警服務外國遊客大讚超NICE。（圖／瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

平溪天燈節16日璀璨登場，有許多遊客前往朝聖，其中也不乏來自世界各地的外國人到訪參觀。瑞芳警除會場內外治安、交通狀況的維護，還發生了一段小插曲，就是服務來自外國的遊客，讓外國人留下深刻印象。



擔服天燈機車巡邏的瑞芳交通分隊澳底小隊的警員劉柏毅、李翌享在執行天燈節巡邏任務時，發現一名外國遊客在會場附近徘徊，表情慌張、不知所措，上前詢問瞭解後，來自南美洲哥倫比亞的女遊客Lida，因為網路上的影片介紹，對平溪天燈節的盛大場面有所憧憬，於是隻身前來台灣參加慶典。

抵達平溪後，卻遍尋不著會場及天燈施放登記地點，所幸熱心的員警及時提供引導，甚至積極地帶著他到主辦單位攤位登記，讓她可以順利參與盛會，完成施放天燈的夢想。對於員警的熱情相助，Lida當場表達對員警非常感激，直誇超NICE，並與員警合照留念。

瑞芳警分局長陳良德表示，警察身為人民保母，不只服務國人，對於外國人的需求也都義不容辭，尤其在平溪天燈節這類的專案勤務更是不遑多讓。此次瑞芳警在平溪天燈節對外國遊客的積極服務，做了一次最棒的國民外交，讓平溪天燈節會場外的花絮，為活動增添不少光彩。