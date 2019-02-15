▲ 平溪天燈節璀璨登場！「貼紙辨識法」交管點快速通關。（圖／瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019平溪天燈節將璀璨登場！往年警方在活動時段進行交管，造成當地居民，因經過管制點多次驗證進出不便。對此，瑞芳警分局與各單位經多次研議後，推出「通行證貼紙」發放給管制區當地居民及借道通行車輛，民眾經過管制點時，員警即憑目視貼紙通行，不需再攔車查證，增加效率。



警方表示，活動當日為讓活動順利，瑞芳警分局與新店警分局實施交通疏導，活動當天9時到24時實施汽、機踏車交通管制，同時安排接駁專車，去程可從木柵、石碇區及基隆、瑞芳區及平溪區等地區搭乘，上車收費，回程則免費搭乘接駁車下山。





同時，台二丙線基福公路段，9時至16時往雙溪、貢寮、基隆、宜蘭方向開放通行，但車輛不得進入平溪區，16時到24時則全面管制，但若民眾16時後需仍借道台二丙前往雙溪、貢寮、宜蘭地區時，警方將視活動交通情況於管制點確認後，適度放行並將車輛貼上辨識貼紙供後續管制點辨識放行。另台鐵平溪支線列車時刻活動當天也與平日不同，請民眾多留意台鐵網站及現場公告。



警方則強調，實施交通管制的目的，不是要限制大家來參加活動，而是要確保每一位民眾都能夠獲得滿分的旅遊品質。同時，鼓勵大家多搭乘主辦單位規劃之接駁專車、火車或客運等大眾運疏工具，避免因開車受管制影響旅遊心情。