元宵何處去？　梅山太平賞燈賞月賞老街

▲▼嘉義梅山太平地區，以「一抹紅韻」為主題，營造專屬太平元宵節的山村老街燈會。主燈延續國際裝置藝術家王文志老師的「文昌鳳舞耀太平」作品。（圖／阿里山管理處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接2019己亥豬年，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下稱阿里山管理處)將於嘉義梅山太平地區，以「一抹紅韻」為主題，營造專屬太平元宵節的山村老街燈會！今年的主燈延續國際裝置藝術家王文志老師的「文昌鳳舞耀太平」作品，作品座落於太平社區置高點「三元宮」廣場前，讓遊客及歸人在上山途中的36彎即能遠眺此氣勢磅礡的光影藝術，搭配老街上大紅燈籠高掛及動態繽紛燈光，宣告今年元宵燈節的到來。









阿里山管理處表示，今年太平燈節邀請遊客上山來過節，賞燈（包括老街燈區和雲梯夜景）、猜燈謎、吃元宵一次滿足！除此之外，在活動現場也為遊客準備在地蜜香紅茶與體驗茶席，讓遊客來太平不止體驗元宵小過年的喜慶氛圍，更要好好地坐下來喝一杯茶，享受與家人朋友團聚，一起來感受悠遊山林間的舒暢快意。為強化太平老街元宵節慶的歡樂氣息，今年也特別在老街上布置3個主題燈區(「一抹紅韻區」、「花團錦簇區」與「太平竹意象燈區」)與遊客共享。此外在濃厚的中式元宵節慶氛圍中，配合西方情人節的到來，竹林茶坊現場同時也設置愛戀意象打卡點裝置，歡迎情侶檔、夫妻檔一同來太平放閃。

太平元宵燈節點燈活動將於2月16日下午四點開始，地點在三元宮停車場廣場前，以蜜香紅茶為主的茶席邀請遊客入座，並請太平地區的茶旅達人司茶、說茶、分享茶；搭配當日登雲梯、住宿及老街的遊客，也發起「百人搓元宵」活動，太平社區媽媽們親手指導大家將餡料放進竹篩裡，用滾動的方式讓餡料沾滿糯米粉，百人一起動手搖竹篩，餡料就會沾滿糯米粉，成為一顆顆紮實的節慶美食—「元宵」，吃元宵象徵家庭像月圓一樣團圓，寄託了人們對未來的美好期盼。

晚會活動也將邀請太平國小的竹樂團及財團法人梅山文教基金會歆月二胡團體現場表演，透過竹樂的力量，為在地觀光產業注入新的展現元素，此二象徵在地新生和傳承的音樂團體，將為大家帶來難忘的知性賞燈夜。主燈點燈儀式預定於晚間18:30舉行，由阿里山管理處馬惠達處長，偕同地方耆老代表共同參與，主燈點燈瞬間伴隨升天煙火、光束彩燈齊亮，為大家留下永難忘懷的美好回憶。



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