▲ 2019平溪天燈節登場，交管、停車資訊看這裡。（圖／新北市政府提供）

記者郭世賢／新北報導

平溪天燈節即將登場，新北市政府在2月16日及2月19日分別在平溪國中及十分天燈廣場，舉辦「2019新北市平溪天燈節活動」。瑞芳警分局13日公布交管措施及停車資訊，請民眾注意交通管制時段及地點，務必配合警方指揮引導，以維謢交通秩序及順暢。

瑞芳警分局表示，於活動當天9時許到晚間12時許，啟動交通管制措施，當地居民則可持區公所發放之通行證進出或透過現場指揮人員辯證後通行。分局也會在會場入口處設置機動派出所，並設有外事警察提供國內外遊客中英文雙語服務。

一、交通管制時段及地點：

2月16日、19日9時至24時，實施全面性車輛管制（含機踏車，當地住戶依通行證通行）。車輛管制點：（1）石碇區：市道106線（石碇雙溪口）。（2）平溪區：基平橋十分端（另含2路口）、莊敬橋（汐平公路）、市道106線與臺2丙（丁字路口）、臺2丙（8K）。（3）瑞芳區：市道106線（瑞芳工業區頂坪路口）。（4）雙溪區：臺2丙線（13K）與北38柑腳交叉路口。



另外，106線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段，2月16日、19日9時至24時，配合平溪天燈節活動全面管制禁止通行；臺 2 丙線基福公路段2月16日、19日9時至16時，往雙溪、貢寮、基隆、宜蘭方向開放通行，車輛不得進入平溪區，於16時後，配合平溪天燈節活動全面管制禁止通行。

二、交通配套措施：

為鼓勵民眾使用大眾運輸，活動當日專車返程均免費搭乘：公車接駁動線運輸時間、路線：活動當日9時至24時。

2月16日「平溪國中」場次，（1）木柵動物園⇄白石里中埔。（2）國道5號石碇交流道⇄白石里中埔。（3）瑞芳火車站⇄汐平橋公車站。

2月19日「十分天燈廣場」場次，（1）木柵動物園⇄十分南山橋線。（2）國道5號石碇交流道⇄十分南山橋線。（3）瑞芳火車站⇄基平橋8.5K。（4）基隆火車站⇄十分基平橋線。（5）雙溪火車站⇄十分基平橋8.5K。鐵路接駁動線，參加活動民眾可於台鐵八堵站、瑞芳站、猴硐站、三貂嶺站搭乘往十分線火車，步行即可到達會場。



三、自用交通工具停車場規劃：

（1）平溪國中場次：莊敬橋頭往汐平公路汐止方向規劃場所停放汽、機車。（2）十分廣場場次：莊敬橋頭往汐平公路汐止方向規劃場所停放汽、機車。

▲ 新北市政府特別在2月16日在平溪國中，舉辦「2019新北市平溪天燈節活動」。瑞芳警分局13日公布交管措施及停車資訊，請民眾注意交通管制時段及地點。

▲ 新北市政府特別在2月19日在十分天燈廣場，舉辦「2019新北市平溪天燈節活動」。瑞芳警分局13日公布交管措施及停車資訊，請民眾注意交通管制時段及地點。

▲ 新北市政府特別在2月16日及2月19日分別在平溪國中及十分天燈廣場，舉辦「2019新北市平溪天燈節活動」。瑞芳警分局13日公布交管措施及停車資訊，請民眾注意交通管制時段及地點。