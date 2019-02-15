2歲女尿道感染醫院通報性侵　衰父列疑犯...急診室潑汽油揚言自焚

▼女童尿道感染就醫，卻遭醫院懷疑是被爸爸性侵。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子因2歲女兒尿道感染，卻遭台中榮民總醫院通報疑似遭性侵，中市社會局訪視後雖排除結案，但遭懷疑是性侵犯的李男卻跑到醫院急診哭喊「被害到家破人亡」，並淋汽油揚言自焚。台中市地檢署15日偵結，依違反醫療法起訴李男，並聲請簡易判決。

起訴書指出，42歲李姓男子與妻子3年前生下女兒，2018年10月初，李妻發現2歲女兒疑似尿道感染，到台中榮總就診。醫師檢查後懷疑女童遭性侵，請她們到急診做性侵害驗傷採證，但李母不願意，院方改稱可採驗尿。豈知要採尿時，卻不見李姓母女蹤影，立刻依規定通報警方。警方不敢大意，立刻以性侵案件調查，並到李男上班的公司找人。

李男見警察上門，才知道自己被當成性侵女兒的嫌疑犯，但女童母親隔天已帶女童到別的醫院驗傷，確認沒有性侵跡證；社會局社工也前往李家探訪，發現李家是正常家庭，孩子照顧情形良好，最後排除性侵，以烏龍案結案。

案子雖結了，但遭懷疑的李男忿忿不平，同月9日晚間提著一桶汽油桶前往台中榮總，在急診室要找醫師和公關室主任不成，走到門外自己淋上汽油後，再進入急診揚言自焚，並哭喊醫護害他家破人亡。楊姓護理師上前安撫，好言相勸後拿走他身上的打火機，解除危機，並通知他妻子到場。他才同意到急診室外除污淋浴設備區清洗，隨後遭警方查扣汽油桶、打火機等證物，將他送辦。

李男向檢察官說，他並沒有傷害任何人的意思，因為台中榮總不重視他，才選擇這樣表達訴求。但檢察官仍認為事證明確，依違反醫療法罪將他起訴，並聲請簡判。

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