大里酒駕案男大生遭撞死　彭母泣：把孩子的命還來

▲立委沈智慧探望大里遭酒駕撞死的男大生母親。（圖／沈智慧服務處提供）

記者李忠憲 /台中報導

大里酒駕2死車禍，遭撞死彭姓男大生14日將舉行告別式，立委沈智慧13日探望家屬，彭母泣訴「還我一個孩子來」、「把孩子的命還來」，並請求沈智慧「一定要盡速通過這（酒駕修法）法案」。沈也承諾， 一定提案修法對酒駕致死肇事者判死刑、無期徒刑，以告慰家屬，她也呼籲所有立委能支持，也希望法務部不要再以各種理由阻擋民意的不滿。

大里農曆除夕前夕發生酒駕逆向撞死２名機車騎士重大車禍，引發社會譁然，並熱烈討論「酒駕肇事致死應否判死刑」。遭撞死的彭姓男大生14日上午將在台中殯儀館舉行告別式，立委沈智慧13日前往探視男大生家屬。

▲沈智慧擁抱男大生母親，承諾會全力推動酒駕修法法案。（圖／沈智慧服務處提供）

彭母看到沈智慧眼眶泛淚，哭倒在她肩上，不斷哭喊「還我的孩子」，她說， 孩子年前告訴她未來的夢想，她不甘心這麼有理想、孝順又乖的孩子就這麼離開；「他(指肇事者)憑什麼帶走他，我要我的孩子，把孩子的命還來！」、「一定要盡速通過這法案，誰家沒小孩，我的心好痛！」

沈智慧對彭母保證，她會盡全力去完成立法，呼籲所有立委能夠支持，也希望法務部不要再以各種似是而非的理由阻擋民意的不滿。她一定提案修法，對酒駕致死的肇事者判處死刑、無期徒刑。法律如果不能防堵禍患，就要彌補禍患。法律如果無法彌補禍患，就要懲罰製造禍患的人。她會努力以赴，勉予告慰家屬。

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