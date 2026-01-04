　
社會 社會焦點 保障人權

軍營內兩度性侵同袍！雙雙染梅毒　淫男「無悔意」重判7年

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園王姓軍人性侵同袍，遭重判7年。（示意圖／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園王姓男子在陸軍任職時，以性愛影片威脅同袍阿偉(化名)發生性關係，又在軍營內經理庫房、寢室兩度強行性侵阿偉，後來兩人雙雙確診梅毒，阿偉憤而將王男告上法院。桃園地院審理，法官認為王男嚴重侵害阿偉的性自主權，且犯後態度不佳，依王犯2個強制性交罪，合併處7年徒刑。可上訴。

判決指出，王姓軍人在2017年12月時，就以持有阿偉的性影片威脅，要求阿偉和他發生性關係。2018年4月又持續恐嚇說「謝謝你下哨要給我X，你說不要就是要，而且你明明很喜歡被硬來」、「你其實可以好好配合，我會慢慢地讓你舒服，我會讓你不疼痛到高潮，然後求我X爆你」，並屢次羞辱阿偉，但被阿偉直接拒絕。

同年6月21日下午，王男又傳訊「晚上陪我運動」，晚間得知阿偉在營區經理庫房整理裝備，假藉要幫忙，整理到一半卻突然求歡，接著不顧阿偉拒絕硬上，見阿偉想逃跑，從後面熊抱把阿偉扯回庫房，導致阿偉撞到鋼製床架受傷，同時威脅「如果不發生關係的話，我會用更暴力的方式做」，對他性侵得逞，完事後見阿偉流血哭泣，稍晚才傳訊道歉說「本來沒有要…」、「可是你一直不情願…我就...」、「明天不會不經你同意碰你」。

2023年6月3日20時許，王男回營區時幫所有留守的人買飲料，又趁阿偉來寢室內拿飲料落單，表示「現在不配合的話，會直接從後面」，強壓阿偉口交侵犯得逞。事後阿偉傳訊質問「那天為什麼要這樣對我，我明明跟你說我不願意，你還強迫我跟你發生關係」，王男則表示「對不起，我不是故意的，以後也不會了，我保證。我很誠懇，我很誠懇」。阿偉不甘屢次受辱，於同年9月15日提起告訴。

全案審理時，王男只承認2023年6月那次確實和阿偉在寢室內發生性行為，但堅稱兩人是合意。王男的律師則辯稱，寢室那次王男雖對阿偉道歉，但因王男直覺認為阿偉因染上性病一事而情緒不穩，為了安撫阿偉才順著他要求道歉。如果阿偉長期遭到性侵，不可能到2023年8月才爆發重鬱症，且召開評議會時，也認定兩人在軍中至少發生14次合意性行為等語抗辯。

不過法官檢視相關證據後，認為王男為滿足自己的性慾，無視阿偉意願，用性影像不斷恐嚇發生性行為，手段相當卑劣，嚴重戕害阿偉的身心健康，且犯後始終否認犯行，不見悔意，態度不佳，審酌王目前在消防署訓練中心受訓，等待結訓分發，依王犯2個強制性交罪，合併處7年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

軍中性侵桃園案件刑事判決司法審理性犯罪

