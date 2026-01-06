35歲男捷運站外高喊「我有槍」還搶警棍　新北檢3罪起訴

▲邱男情緒不穩、言詞激烈，甚至作勢攻擊警方，遭警方壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民、葉品辰／新北報導

張文日前在北捷台北車站及中山商圈隨機攻擊，震驚社會，隔天新北市蘆洲區捷運三民高中站外又傳出疑似模仿案件。一名35歲邱姓男子在捷運站出口前高喊「我有槍」，引發現場民眾恐慌，巡邏員警上前盤查時遭其激烈反抗並受傷，警方當場將人制伏逮捕。新北地檢署認定邱男涉犯恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，且有反覆實施之虞，聲請羈押獲准，並已迅速提起公訴。

新北警方指出，案發於去年12月20日上午10時40分許，巡邏員警行經捷運三民高中站出口時，發現邱男行徑異常上前盤查，未料他情緒失控，不僅不斷咆哮叫囂，還大喊「我有槍」恐嚇公眾，甚至徒手企圖搶奪員警手中警棍，並對員警辱罵叫囂「告你去法院喔！閉嘴啦！」，現場氣氛一度緊張。警方隨即依法將邱男壓制逮捕，現場並未發現任何槍枝。

警方處理過程中，一名陳姓員警左手肘挫傷、右手掌撕裂傷，送醫治療後無大礙。考量前一晚才發生北捷隨機攻擊事件，警方認為案情不容輕忽，依恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，將邱男隨案移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署表示，邱男在捷運站出口高喊「我有槍」致生公共危險，又在員警依法盤查時以徒手搶奪警棍方式攻擊警察，行為已嚴重危害公共安全。檢察官訊問後，認其涉犯刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪，且有反覆實施之虞，先前已向法院聲請羈押並獲准，近日偵查終結後依法提起公訴。