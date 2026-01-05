快訊／速食店女孩控遭侵犯亡！父母求償600萬…主管早已下落不明

▲小羽父母今由律師陪同下到士林法院民事庭開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

北市1名速食店17歲女員工小羽（化名）指控遭李姓主管性騷擾、性侵後輕生。刑案經不起訴後再議，高檢署發回續行偵查，尚未偵結。家屬另提民事侵權訴訟求償600萬元，今（5）日士院開庭。據了解，李男自去年9月遭搜索後未再現身「行蹤成謎」。由於刑案尚未偵結，雙方今在庭上合意聲請停止訴訟，將待刑事偵查結果出爐後，再行續審。

小羽父母各請求300萬元精神慰撫金，合計600萬元，並認李男於任職期間涉嫌對未成年女員工為不法行為，企業未善盡管理與監督責任，依法應負雇主責任。

不過，今開庭出現程序變數。據了解，李男自去年9月遭檢方搜索後即未再現身，不僅未到庭應訊，連其委任律師也坦言多次嘗試聯繫，仍無法取得聯絡，當事人行蹤不明。

原告委任律師李毓倫指出，家屬在偵查期間始終不清楚李男去向，也未曾收到任何道歉或聯繫。律師轉述，庭前曾透過同事私下轉達，希望李男若有誠意，仍可出面說明，但直到今日開庭，家屬才從被告律師口中得知，李男不僅未到庭，甚至已與自己的律師失去聯繫，相關情況令家屬相當震驚。

李毓倫也提及，去年9月檢警曾前往李男住處搜索，但至今仍無法掌握其行蹤。對家屬而言，李男是否出面道歉，攸關被害人心理層面的修復，具有相當重要性。

原告律師進一步表示，家屬此次提起民事求償，並非急於追究責任，而是基於時效考量不得不為。由於刑事偵辦歷時近兩年仍未給家屬明確結果，相關侵權行為的請求權時效逐步逼近，家屬才選擇在此時點提起訴訟，過程「既心痛也相當無奈」，盼司法能給家屬一個正面的回應。

至於求償金額，李毓倫指出，係參考過往重大事故、保險理賠及實務判決區間進行評估，目前由父母各請求300萬元精神慰撫金。律師坦言，金額無法真正彌補家屬所承受的痛苦，尤其家屬在過程中反覆承受悲傷與衝擊，「這些數字都遠遠不足以承載他們所經歷的難過與失去」。

對此，速食店委任律師邱筱涵表示，相關案件目前已進入刑事偵查階段，企業方面尊重司法調查結果，民事部分也將配合程序進行。由於刑事案件尚未偵結，雙方均認為有待偵查結果釐清事實，因此同意暫停民事訴訟程序，待後續結果出爐後，再行評估是否續行相關法律程序；至於家屬提出的求償內容，目前不另行回應，相關責任歸屬與後續處理，仍須視司法結果而定。

民事法官審酌後，裁定准許原、被告雙方合意停止訴訟程序，待刑事偵查結果出爐後，再行續審；另據了解，目前李男尚未被司法機關發布通緝，是否採取進一步強制處分，仍待檢方依偵查進度依法處理。

