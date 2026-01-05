高院審判長撤銷柯文哲交保！狂熱男恐嚇「7天後再回家」下場出爐

▲柯文哲（中）涉犯京華城等案一審已辯論終結，但有網友因他而涉嫌恐嚇法官被判刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

台灣民眾黨前黨主席柯文哲涉犯京華城等案，去年（2025年）9月於台北地院一審審理中，獲准交保7000萬元，但被高院撤銷並發回更裁，新北男子許鈞凱涉PO文恐嚇審理抗告案的高院審判長「7天後再回家」，並附上3把刀圖案，經檢方查獲起訴，新北地院依恐嚇危害安全罪判許男4月徒刑、得易科罰金，可上訴。

判決指出，許鈞凱熱衷政治，去年9月12日，他在社群媒體PO文指稱「讓遲中慧7天後再回家」、附上3把刀圖案，外加1張截圖，寫有「高院分案抽中，審判長-遲中慧法官；上次駁回抗告的組成，審判長-遲中慧法官」等字樣。

柯文哲去年9月5日於京華城等案一審審理期間，獲准交保7000萬元，並於9月8日辦妥手續獲釋，台北地檢署同月11日提起抗告，高院分案由遲中慧合議庭的法官庭員中籤審理，隔天（12日）撤銷北院的交保裁定、發回北院更裁。不過同月15日，北院合議庭仍准柯交保7000萬元，檢方同月24日放棄抗告而確定。

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

而去年8月間，柯文哲不服北院第3次審理中延押他，提起抗告後，也由遲中慧合議庭另位法官庭員中籤審理，8月11日駁回柯文哲的抗告確定。

遲中慧看到許男PO文，報案追查，新北檢警循線查獲許男到案，搜索採證，檢方指許男僅因個人政治立場，竟在公開網路平台對法官發表具暴力意涵的恫嚇言詞，犯行已逾越正當言論範疇，除削弱社會對司法獨立與法治秩序的信賴，更對司法人員安全造成實質侵害。

因許男認罪，檢方起訴許男聲請簡易判決處刑，建請法官從嚴斟酌量刑。新北院審理指出，民主之可貴，在於每個人在公共事務上，均得發表自己想法或意見，然自由並非毫無限制，行使個人自由，應以避免他人權益遭受侵害為界限。

新北院認為許鈞凱與遲中慧素昧平生，卻在社群平台公開PO文恐嚇，客觀足以使人心生畏懼、已逾越法律規範界線，且極可能引起仿效，對社會秩序造成嚴重不良影響，審酌許男認罪、犯後態度尚可，具有大學畢業的智識程度，以及小康家庭的經濟狀況，判他4月徒刑、得易科罰金1天1千元，可上訴。