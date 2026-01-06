快訊／陳其邁終於說話了！譴責禽獸高官性侵少女...下令補破網

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，誘騙未成年少女性侵得逞，全案曝光引起社會譁然。高雄市長陳其邁今（6）日發聲譴責何建忠行為不當、非常不應該，也對社會安全網的工作夥伴造成嚴重打擊，要求衛生局及社會局痛定思痛，儘快補齊漏洞。

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

針對禽獸高官性侵少女案件，國民黨團昨日召開記者會痛批，衛生局封口半年像沒事一樣，「出事就蓋牌」就是典型的官僚殺人，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責，另也狠酸過去常看陳其邁市長出來震怒，這次發生大事卻沒見他出面，「連演都不演了。」

陳其邁今日首度出面對此事件發聲，他表示，在第一時間衛生局立刻對於該案件採取嚴查嚴辦，除了保護當事者，也積極與檢方配合，何員事件不僅是對被害者的傷害，更是對社安網的工作夥伴一個非常大的打擊。

▲陳其邁發聲譴責何建忠，要求衛生局、社會局痛定思痛補漏洞。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說，社安網的本意在於協助社會上弱勢的民眾，保障他們的權益，所以何員的行為嚴重違反專業倫理，以及社會對於我們社會安全網的信心，這個是非常非常的不應該事件發生。

陳其邁強調，他要求衛生局跟社會局務必痛定思痛，除了保護被害人避免二次傷害，也要檢討在相關的社會安全網是不是還有一些漏洞，包含外部專家、監督機制以及資安漏洞等，全力希望把社會安全網建立得更完整，並記取這次狀況，不要再發生類似這種狀況。

最後，陳其邁重申，他要很誠摯的希望應該要給基層的社會安全工作人員更多的鼓勵，同時再度譴責這個不當行為，實在是非常不應該，要求衛生局社會局應該要負起完全的責任，就這次制度的缺漏，一定要把所有制度做完整檢討。