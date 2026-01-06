　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陳其邁終於說話了！譴責禽獸高官性侵少女...下令補破網

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，誘騙未成年少女性侵得逞，全案曝光引起社會譁然。高雄市長陳其邁今（6）日發聲譴責何建忠行為不當、非常不應該，也對社會安全網的工作夥伴造成嚴重打擊，要求衛生局及社會局痛定思痛，儘快補齊漏洞。

▲▼高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)，涉嫌利用職務之編篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

針對禽獸高官性侵少女案件，國民黨團昨日召開記者會痛批，衛生局封口半年像沒事一樣，「出事就蓋牌」就是典型的官僚殺人，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責，另也狠酸過去常看陳其邁市長出來震怒，這次發生大事卻沒見他出面，「連演都不演了。」

陳其邁今日首度出面對此事件發聲，他表示，在第一時間衛生局立刻對於該案件採取嚴查嚴辦，除了保護當事者，也積極與檢方配合，何員事件不僅是對被害者的傷害，更是對社安網的工作夥伴一個非常大的打擊。

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁發聲譴責何建忠，要求衛生局、社會局痛定思痛補漏洞。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說，社安網的本意在於協助社會上弱勢的民眾，保障他們的權益，所以何員的行為嚴重違反專業倫理，以及社會對於我們社會安全網的信心，這個是非常非常的不應該事件發生。

陳其邁強調，他要求衛生局跟社會局務必痛定思痛，除了保護被害人避免二次傷害，也要檢討在相關的社會安全網是不是還有一些漏洞，包含外部專家、監督機制以及資安漏洞等，全力希望把社會安全網建立得更完整，並記取這次狀況，不要再發生類似這種狀況。

最後，陳其邁重申，他要很誠摯的希望應該要給基層的社會安全工作人員更多的鼓勵，同時再度譴責這個不當行為，實在是非常不應該，要求衛生局社會局應該要負起完全的責任，就這次制度的缺漏，一定要把所有制度做完整檢討。

01/04 全台詐欺最新數據

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

快訊／汐五高架4車連撞1人受困！賓士休旅慘爛尾...後方大回堵

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

快訊／金門大橋疑有人落海　海巡、消防緊急出動船艇搜救中

中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

F-16飛官跳傘失聯！2天前剛度完蜜月

即／爆打國中生前國手身分曝　到案認了揮拳攻擊

即／陳其邁終於說話了　譴責禽獸高官性侵少女

乾冰截肢+電土烤肉　恐怖保險員助詐保　

台中七期虐殺命案主嫌狂問法醫　被法官打斷

快訊／基隆公寓驚傳兇殺！1男遭器械攻擊送醫

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

洗錢306億起訴　茗香園冰室老闆500萬交保

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

直播中叫工作人員轉鏡頭　「賓賓哥」涉打人被訴

港籍貨輪遭浪打落20貨櫃　基隆海巡隊尋獲3只

相關新聞

高雄心衛中心主任涉霸凌！竟被列「反霸凌人才」

高雄心衛中心主任涉霸凌！竟被列「反霸凌人才」

高雄市政府衛生局心衛中心醜聞連環爆，不只禽獸高官何建忠濫權性侵少女，早在2024年11月，心衛中心蘇姓主任就涉職場霸凌、管理失當爭議，讓原本肩負社會安全網重責的單位，陷入信任危機。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（5）日更踢爆，蘇姓主任雖遭降職及退休，但名字竟高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，實在是有夠諷刺！

獨／禽獸高官性侵少女　社會局今急發公文上網公告

獨／禽獸高官性侵少女　社會局今急發公文上網公告

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

林岱樺力挺衛生局長　要求戴罪立功補破網

林岱樺力挺衛生局長　要求戴罪立功補破網

高官性侵少女「未見陳其邁震怒」　高市府發聲明

高官性侵少女「未見陳其邁震怒」　高市府發聲明

高雄性侵未成年衛生局何建忠

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

