強烈冷氣團來襲越晚越冷！高雄24小時11人無呼吸心跳送醫

▲強烈冷氣團來襲越晚越冷！高雄24hrs爆11人無呼吸心跳送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在台南市楠西的8度，其次為高雄市杉林9.1度。根據高雄市消防局統計，5日0時至24時共有11人無呼吸心跳送醫，但是否因天氣寒冷造成，無法查證，但呼籲民眾早晚注意保暖。

根據消防局統計數據顯示，昨(5)日0時至24時，急病OHCA人數共11件，求救原因是否因天氣寒冷造成，無法查證。但消防局提醒民眾，早晚注意保暖，另外也特別呼籲應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

不過，中央氣象署今（6日）持續針對18縣市發布低溫特報，因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今下午起至明（7日）晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：06日上午至07日晚上

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市

＊黃色燈號(寒冷)：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣