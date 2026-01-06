　
社會 社會焦點 保障人權

陰莖2公分傷勢會死嗎？台中七期虐殺命案主嫌狂問　法官聽不下去

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中七期虐殺命案昨日起在台中地院國民法官庭審理，預計9日宣判。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中七期虐殺命案今日續由國民法官審理，法醫曾柏元作證指出，死者許男有肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經損傷以及胃內容物嗆傷窒息等4大主因，再混合毒品作用致死。劉姓主嫌當庭不斷問法醫「陰莖傷勢」、「辣椒吸入」會不會致死，過程支吾其詞，連審判長都看不下去說，「你的問題怎麼這麼複雜？」

台中一間七期豪宅2024年10月發生一起命案，主嫌劉男因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生嚴重爭執，劉遂夥同其餘共犯，叫許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打許男，甚至用10種器具、方式虐打、餵食毒品，手段兇殘，導致許男重傷身亡，案件5日起由國民法官審理被告劉姓主嫌、另名同夥劉男以及石男。

▲死者許男家屬當時現身殯儀館相驗，許母見兒子體無完膚，難受潰堤。（圖／記者許權毅攝）

法醫作證　嚴重肺脂肪栓塞

今日上午檢方傳法醫曾柏元作證說明，曾證稱死者許男雖然沒有明顯骨折情況，但是經解剖、組織切片，發現受有嚴重肺脂肪栓塞，切片發現全都是空泡，嚴重程度直達9分至10分；橫紋肌溶解就腎臟切片，也發現嚴重程度達8至9分；外傷性神經性損傷約有5至6分程度。另外還有胃內容物窒息吸嗆情況，以及體內有多種毒品混合導致交互作用，最高的「喵喵」，濃度有1.417ug/ml。

依照證據力、強度來排序，發現肺脂肪栓塞最高，接著是橫紋肌溶解、外傷性神經性損傷，最後是毒品反應。

 檢方追問，就民間救護車證人所述，到場時發現死者許男已經「瞳孔放大、僵硬」，是否代表人在現場就已經明顯身亡。曾柏元說，人死亡後，連瞳孔都會屍僵收縮，解剖時發現瞳孔有變小，該證人應只是想表達有死亡結果發生。

▲死者許男當時被多項武器虐打身亡。（圖／翻攝黑色豪門企業）

主嫌當庭問法醫　手段是否會致死

被告劉姓主嫌當庭詢問曾柏元，「死者陰莖2公分傷勢，會導致直接死亡嗎？」曾柏元說，就報告而言，陰莖傷勢像是鐵鎚鈍擊導致，應該是局部損傷，不至於致死。

劉姓主嫌支支吾吾詢問曾柏元，許男身上或體內有沒有發現「辣椒」？如果進入體內會如何？如果超過5天會對體內有什麼影響？話還沒說完，就被審判長高增泓打斷問說「你的問題怎這麼複雜？」要求劉姓主嫌就重點詢問。

曾柏元則說，死者許男體內沒有發現辣椒，只有外表有發現辣椒籽，辣椒吃入體內後，24小時就會變成糞便，看不太到，除非是身體極度虛弱之人，消化功能變弱，才會留存體內超過一天。

劉姓主嫌又問，如果有吸入辣椒是否會導致死亡？曾柏元說，要量多到阻塞呼吸道才有可能，但文獻上也看過刺激性嗆咳，本案死者支氣管內沒看到辣椒。

死前有進食　無急救痕跡

審判長高增泓問，死者胃部是有食物殘渣？死前24小時有進食？曾柏元說，發現只剩下消化液，剪開大腸發現有糞便，推論有進食過。

合議庭也問，為何特別註記死者胸部沒有按摩急救痕跡？曾柏元說，按照一般急救行為，要力道、頻率足夠，才是正確急救，通常會導致肋骨骨折，但本案沒有發現肋骨出血或是骨折情況。

全案預計下午13時30分再續行審理，預計傳證人林姓少年以及同為被告的石男以證人身分接受交互詰問。

