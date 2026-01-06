新北小貨車撞機車！71歲駕駛闖紅燈肇禍　2男噴飛1人骨折

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區今（6日）凌晨一名71歲曾姓老翁駕駛小貨車下新五路高架閘道口時，竟無視紅燈號誌直直衝出，撞上綠燈直行的雙載機車，導致23歲鄭姓機車騎士及後座吳姓男乘客當場噴飛。其中吳男傷勢較重，右腳出現骨折，所幸2人經送往輔大醫院救治後均無生命危險，詳細肇因及責任待警方調查。

▼小貨車闖紅燈撞飛機車，騎士與乘客2人受傷送醫 。

今天凌晨12時許，警方接獲報案，指稱泰山區新五路與中港南路口發生小貨車與機車事故。警方趕抵現場發現，一輛小貨車與一輛機車橫在大馬路中間，機車零件碎裂散落一地。經警方初步調查，當時曾姓男子駕駛小貨車，沿著新五路高架橋下的閘道駛向地面。抵達中港南路口時，前方號誌已轉為紅燈，但曾男卻未注意燈號及未減速，竟違規闖紅燈直衝而過。

此時，鄭姓男子正騎乘機車載著吳男，綠燈沿中港南路往五股工業區方向行駛。遭到橫向闖紅燈的小貨車從側邊撞上，機車騎士根本來不及閃避，當場人車遭撞飛。救護人員到場後，將受傷的2人送往輔大醫院救治：事故造成騎士鄭男右手及右腳多處擦挫傷，後座吳男則右腳嚴重骨折。幸好救治後無生命危險。

警方對雙方駕駛進行酒測，證實曾男與鄭男均無酒精反應，已初步排除酒駕肇事。為還原事發經過，林口分局交通分隊調閱路口監視器，影片顯示，曾男的小貨車闖紅燈行為明確。目前全案已由交通分隊依交通事故處理程序辦理，後續將釐清事故肇因及肇責。