獨／張兆志替前妻出頭開直播　「開槓好友夫婦」民刑事都挨告

▲張兆志直播護前妻挨告，民事法官命補證據並在2月續辯。李玉璽（右圖左）宣布和許允樂（右）結婚。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生、李玉璽）

記者黃宥寧／台北報導

藝人張兆志的前妻許允樂再婚迎向新人生，他卻因許允樂捲入官司。張兆志直播談及前妻疑遭網路霸凌，與多年好友陳姓夫妻撕破臉，遭提起民事求償並聲請假處分。士院民庭今（6日）開庭，雙方未到由律師代為出席。張的辯護律師當庭拿出其手機供法官檢視相關畫面，法官也要求雙方補齊證據，2月續行言詞辯論。

許允樂於2023年底與張兆志離婚後，2025年宣布再婚；張兆志則在同年4月，因認為多年好友疑似在網路上抹黑、霸凌前妻，先於4月6日在北市拍攝一段跟拍影片並上傳網路，隔日及4月14日又兩度透過臉書直播談論相關事件。

陳姓夫妻主張，張兆志在影片與直播中，不僅點名當事人，還公開其姓名、出生年月日、正面照片及任職背景等身分資訊，並搭配指控性言論，導致內容在網路上迅速擴散，使非公眾人物的他們遭到網友大量討論與負面評價，已造成名譽與隱私受損，並帶來精神痛苦，因此提起民事求償，並聲請法院禁止相關影片再度發布。

法院日前就假處分部分裁定，聲請人須先提供38萬餘元擔保，在本案判決確定前，禁止張兆志重新發布2025年4月6日的跟拍影片，其餘直播內容則未一併禁止。

陳姓夫妻不服裁定提起抗告，但高等法院認為，其餘影片多已下架，且涉及言論自由與已公開資訊，未達定暫時狀態處分要件，裁定抗告駁回，維持原裁定。

今開庭，民庭法官針對侵權態樣進一步釐清，包括陳姓女子的臉書帳號是否屬不公開設定，以及相關畫面是否已做遮蔽處理。原告律師主張，該帳號僅供本人閱覽，張兆志未經同意在直播中揭露帳號內容與身分資訊，已侵害隱私權。

被告律師則質疑帳號在不同時間點的隱私設定仍有疑義，相關資料是否原本即屬公開資訊，仍待查證，並當庭拿出張兆志的手機供法官檢視畫面來源。由於部分資料尚不完整，法官諭知被告方補齊。

此外，有名與張兆志對話的網友身分成為爭點，法官詢問是否有傳喚作證必要；原告律師表示，該名網友已於刑事案件中聲請傳喚，但因偵查不公開，目前尚不清楚檢方是否已傳訊。

除民事求償外，陳姓夫妻另對張兆志提告妨害名譽等多項刑事罪嫌，目前仍由地檢署偵辦中，尚未偵結。至於民事求償金額，被告尚未對外揭露具體數字，但法院先前在計算假處分擔保金時，曾以「最高利益額165萬元」作為評估基準，依司法實務推估，相關求償金額可能落在百萬元等級。

另據了解，張兆志涉及的刑事部分目前仍在偵查階段，尚未偵結，持續由地檢署偵辦中；然而，前妻已展開新人生，張兆志則獨自面對這起法律糾紛，案件後續發展，仍有待司法進一步釐清。