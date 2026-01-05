「晚安小雞」刑期進入倒數　出獄後1原因恐被遣送中國

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「晚安小雞」陳能釧前年跟同夥「阿鬧」因自導自演宣稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，真相曝光後遭當地警方逮捕入獄，目前仍在柬埔寨監獄服刑。最新消息指出，晚安小雞2人刑期僅剩下40多天就會期滿獲釋，屆時將依法被驅逐出境，不過外界盛傳，2人未來恐被直接遣返送中國，消息引發各家關注。

▲晚安小雞在柬埔寨造假直播，被當地警方識破逮捕。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

根據《柬中時報》報導，西港監獄局3日證實，正在服刑的「晚安小雞」及「阿鬧」刑期剩40多天就會期滿獲釋，屆時將依法被驅逐出境。但因柬埔寨是中國在東南亞最親密的盟友之一，堅定奉行一個中國政策，不承認台灣政府，如今就傳出晚安小雞未來恐會被遣返到中國，而相關單位目前仍未對2人的遣返去向做出公開說明，2人的動向成討論焦點。

晚安小雞造假被詐團綁架 被柬埔寨法院判刑2年

晚安小雞2年前在柬埔寨西哈努克省自導自演一場被詐騙集團綁架、施暴的假直播，在鏡頭前謊稱遭人毆打，甚至上演「被守衛追逐」的場面，但不久後被發現是造假，2人也因此被當地警方逮捕，經柬埔寨法院審理後，法官認定2人行為已構成煽動製造社會恐慌、擾亂公共秩序罪，判處2人各2年徒刑。