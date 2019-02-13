老人健保補助跳票遭「網內互打」　中市府：今年一定實施

▲台中市長盧秀燕說，恢復老人健保明年確定實施，遭同黨民代批評。（圖／記者陳玉攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕針對「恢復老人健保」選舉政見，12日在市政會議表示，第一次追加減預算確定不追加，明年確定會實施，話一出，遭同黨民代批評。台中市政府13日表示，前市府不支持老人健保補助，市長盧秀燕已承諾或設法籌措財源，讓老人健保補助今年一定實施，政見絕不會跳票。

針對恢復老人健保補助，盧秀燕12日在市政會議上表示，「老人健保補助」這次確定不會追加，今年預算是前朝編列，沒有編任何一毛錢。明年確定會納入預算，至於今年要看有沒有找到財源，有就會提早實施。

▲台中市議會副議長顏莉敏表示將嚴格監督，老人健保補助今年一定要執行。（圖／翻攝臉書）

報導一出，市議會副議長顏莉敏13日在臉書上以「承諾就是信任」發文，她表示，政權是建立在政府與人民之間的信賴關係！我們選前承諾，當選就恢復老人健保補助，莉敏會嚴格監督市府堅守與選民的承諾！今年一定要執行！不是明年！

▲台中市議會國民黨團書記者張瀞分（右二），也要求市府盡早提出追加預算送審，努力追錢。（圖／台中市議會國民黨團提供）

台中市議會國民黨團書記長張瀞分也說，黨團理解市府財政困難，但施政有輕重緩急之分，老人福利一定要重視。市民都非常關心老人健保補助，請市長盧秀燕努力「追錢」，盡早提出追加預算送議會審查，趕快實施，兌現承諾，以減輕老人和家庭成員的負擔。

市議會民進黨團總召李天生也說，老人健保補助並非林佳龍團隊的施政目標，未編列預算。盧秀燕為贏得勝利，選舉期間開出恢復老人健保補助競選承諾，事後發覺無法兌現，面臨跳票，才以財政困難為藉口，把責任推給前朝，心態可議。

台中市政府對於外界批評發新聞稿澄清說，前市府不支持恢復老人健保補助，所以今年未編列相關預算，以致新市府必須「追錢」來實現市長盧秀燕對市民的承諾，盧市長已承諾會設法籌措財源，讓恢復老人健保補助一定在今年實施，並視財源籌措情況提早上路，政見絕不會跳票，請各界放心。

市府表示，財政局市政會議簡報指出，前市府預算支用過度，導致市府舉債高達1199億，舉債空間剩88億。其中，今年依中央主計單位規定舉債額度更剩不到10億，顯示目前台中市財政確實不佳，「追錢」任務比起其他直轄市要困難許多。盧市長要求必須注重「財政紀律」，調整施政項目，設法開源節流。但對市民的允諾一定貫徹到底，今年會恢復老人健保補助。

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