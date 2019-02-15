嚇到不懂拒絕竟當「有瞹昧」　渣男通化夜市性侵合夥人女友

▲個性柔弱的小琪被男友的葉姓合夥人性侵後，哭著打電話求救並報案。（圖為示意圖與當事人無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北市幾個年輕人合資創業，在通化夜市租店面擺攤，其中一個男生出國留學，把事業交給女友小琪(化名)和合夥人繼續經營，沒想到其中一名葉姓合夥人，竟趁和小琪在攤位後方辦公室獨處時，假藉按摩之名，強吻性侵得逞，小琪嚇哭打電話向友人求救，男友得知後回台幫忙出庭作證，台北地檢署15日依妨害性自主起訴葉男。

2017年間，20多歲的小琪受出國的男友委託，協助處理夜市生意，但是小琪不會開車，每次需要進貨的時候，只好拜託男友的合夥人葉男幫忙接運，幾次同車過程中，葉男時常毛手毛腳，或摸或掐小琪的手，但小琪都隱忍沒作聲。

有次小琪和葉男在攤位後方，用輕木板隔出的辦公室聊天，小琪說工作很累，葉男一聽，馬上幫小琪按揉肩膀，手卻不斷從上往下滑向小琪的胸部，小琪察覺不對勁，伸手擋開，葉男改按大腿，又開始從下往上觸碰小琪的大腿根部。

小琪緊張地全身緊繃之際，葉男冷不防一把摟住小琪，強吻並把手伸進小琪褲子內性侵，小琪瞬間哭了出來，葉男立即罷手離開。小琪哭著打電話給男友的另名朋友告狀，跟合夥創業的最大金主討論後，決定立刻驗傷報案。

葉男到案辯稱，因為之前小琪有曖昧，小琪都沒有表示過拒絕，所以誤以為兩情相悅，且事發當天，小琪大可呼救，在前面攤位上的工讀生一定會聽到，而他一看到小琪落淚就停止，絕無性侵犯意。

但小琪的男友趁著美國聖誕節假期，回台幫小琪作證，說小琪個性柔弱，過去曾在捷運上被人摸臀，她嚇得不知所措，當下什麼話也沒說，連在夜市被臨攤阿姨罵了，也不知如何應對，只會打電話向人求救。檢察官因此認定，葉男所稱的曖昧，根本都是他主動碰觸小琪，而小琪只是不敢拒絕，不代表同意，因此將葉男依妨害性自主罪嫌起訴。

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