師撫胸摸下體「約同居試用2個月」卻判性騷不成立　監院糾正海大





▲A女被助理教授碰胸與私處，海大性平會卻判定性騷擾不成立。（示意圖，非當事人／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

台灣海洋大學碩士在職專班的學生A女，曾在2016年向監察委員高鳳仙陳情，自己被陳姓助理教授親吻、碰胸與私處，和提性愛邀約，3天後對方再問是否同居、3個月觀察試用期、看A片等，但該校性平會卻判定性騷擾不成立。針對教育部受理調查性平會是否違法或處置不當，監察院教育及文化委員會13日通過調查報告，以及對海洋大學的糾正案。

監察委員高鳳仙調查「據訴，其就讀國立臺灣海洋大學碩士在職專班時，2015年4月25日晚間被陳姓助理教授企圖性侵，經其極力反抗才免受性侵。其向該校性別平等教育委員會（下稱性平會）檢舉，性平會雖在調查報告中提及陳姓教授承認對其為親吻襲胸、觸摸私處、性愛邀約同居、買春、兩個月的試用期等行為，惟性平會居然判定性騷擾不成立。其深感痛心，於2016年5月間向地方法院檢察署提出強制猥褻、妨害秘密等罪之告訴，於2017年6月間向壹周刊爆料後，教育部方受理調查性平會是否有違法或處置不當。其為此事學業延宕且罹患憂鬱症，不知如何面對人生等情」一案，監察院教育及文化委員會於13日通過調查報告及對海洋大學之糾正案。





▲此圖為示意圖，非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

高鳳仙表示，海大陳姓專任助理教授在2015年4月25日晚間11時至翌日清晨5時，對A女親吻、碰觸胸部與私處、性愛邀約等行為，又在同年4月28日對A女詢問是否同居、3個月觀察試用期、空窗期如何解決性需求等問題，並提及看A片、口交及買春，雖無證據顯示陳師上開行為對A女構成性騷擾，但嚴重違反教師專業倫理，嗣後又未能主動迴避，在同年10月17日簽署同意書擔任A女的論文指導教授，違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第7條、國立台灣海洋大學專任教授服務規則」第13點及「國立台灣海洋大學教師倫理守則」第22條規定，核有明確違失。

高鳳仙說，海大在A女於2016年1月20日申請調查其遭陳師性騷擾案後，其性平會雖認定陳師之行為違反教師專業倫理，決議給予「書面警告」及「8小時性平教育課程」，卻不依法移送教評會審議懲處，A女不服性平會調查結果，於105年5月25日提出第1次申復。

▲國立台灣海洋大學。（圖／記者郭世賢翻攝）

高鳳仙提到，海大性平會重新調查後，對陳師違反專業倫理行為，教評會雖依性平會之建議改為「暫停一年接受新進研究生的指導工作」及「接受至少8小時之性平相關課程」，惟該2項處置均非該校「教授服務規則」及「教師倫理守則」所定之「處置」，且均非「懲處」。A女再於2016年12月27日提出申復，性平會卻仍維持原定之處置，遲至本院詢問時，該校始知於2018年5月25日召開校教評會重新審議，核予陳師「1年不得年資晉薪」、「3年不得兼任行政主管及校外兼職」之處置，確有不當，因此糾正海洋大學。

高鳳仙表示，教育部遲至監察院詢問時，始釐清上開處置均非屬合法之處置與懲處，亦有監督不周之疏失。此外，海洋大學由學務處諮商輔導組而非生活輔導組收件並續處，與該校規定不符，且該校以諮商輔導組同時辦理性平會業務及被害人輔導工作，與教育部歷來所持立場不符，應由教育部督促海洋大學確實檢討改進。

高鳳仙指出，針對A女之學業，海洋大學於監察院調查後，已於2018年3月22日協助A女再次更換新任指導教授，並於本院詢問時允諾將持續協助A女撰寫論文，未來仍請海洋大學持續費心協助A女，以維護其受教權益。