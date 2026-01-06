李在明連會「中國2、3號人物」　喊話：今年是韓中關係復原元年

▲南韓總統李在明、中國總理李強6日在北京釣魚台國賓館展開會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（6）日持續在北京展開訪中行程，先後會晤中國國務院總理李強、中國全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際。李在明在多場會談中重申，盼以今年作為韓中關係「全面復原元年」，在民生與和平基礎上，推動雙邊關係朝不可逆轉的正向發展邁進；中方則回應，韓中關係已重返正常軌道。

根據《韓聯社》，李在明與李強在接見並共進午餐時表示，透過此次國是訪問，希望將今年定位為韓中關係全面恢復的起點，並使雙邊關係的發展成為無法回頭的時代趨勢。他提到，昨（5）日已與中國國家主席習近平舉行第二次會談，雙方就以民生與和平為導向，進一步成熟發展韓中戰略合作夥伴關係達成共識。

李在明指出，李強身為中國經濟與民生事務的核心領導人，同時也是中日韓領袖會議中方代表，長期在維繫區域和平與合作方面扮演關鍵角色，期待未來能持續在以民生與和平為核心的韓中關係發展上發揮影響力。他並表示，希望兩國順應時代變化，擴大平等且互惠的合作，在促進韓半島（朝鮮半島）及區域和平穩定的同時，走向務實共贏的道路。

▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）

▲中國國務院總理李強。（圖／達志影像）

這已是李在明第3度與李強會面。李在明回顧，兩人去年10月在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會，以及11月在南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會期間見面。他形容，這次再度會晤「彷彿是老朋友」，並引用韓國諺語表示，希望能像多年老友般坦率交換意見，為韓中關係帶來新的轉折。

李強則回應表示，樂見再次與李在明見面，也願意進行更坦誠的對話。他指出，在兩國元首的戰略引領下，韓中關係正展現新面貌，隨著各領域合作持續推進，將為兩國人民帶來更多實質福祉。李強強調，中國始終高度重視對韓關係，未來願強化戰略溝通、鞏固政治互信，推動雙邊關係沿正確軌道前行，並擴大合作成果。

▲李在明、趙樂際。（圖／達志影像）

稍早，李在明也在北京人民大會堂會晤趙樂際，請求中方立法機構在穩固信任基礎上，支持韓中關係進一步發展。李在明表示，透過與習近平的會談，雙方已就深化政治互信與民間友好、推動戰略合作夥伴關係成熟發展達成一致，並指出全國人大作為代表民意的機構，其角色在當前雙邊關係中尤為重要。

李在明也感謝趙樂際過去在促進韓中交流上的貢獻，並提及趙樂際2012年擔任陝西省委書記期間，成功吸引三星電子投資，對兩國經濟合作具有指標意義。趙樂際則回應，友好與合作始終是韓中關係的核心，在兩國領導人引領下，雙邊關係已重回正常軌道並迎來新局面，未來將持續深化各領域合作，確保戰略夥伴關係穩健長遠發展。