　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明連會「中國2、3號人物」　喊話：今年是韓中關係復原元年

▲▼南韓總統李在明、中國總理李強6日在北京釣魚台國賓館展開會談。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明、中國總理李強6日在北京釣魚台國賓館展開會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（6）日持續在北京展開訪中行程，先後會晤中國國務院總理李強、中國全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際。李在明在多場會談中重申，盼以今年作為韓中關係「全面復原元年」，在民生與和平基礎上，推動雙邊關係朝不可逆轉的正向發展邁進；中方則回應，韓中關係已重返正常軌道。

根據《韓聯社》，李在明與李強在接見並共進午餐時表示，透過此次國是訪問，希望將今年定位為韓中關係全面恢復的起點，並使雙邊關係的發展成為無法回頭的時代趨勢。他提到，昨（5）日已與中國國家主席習近平舉行第二次會談，雙方就以民生與和平為導向，進一步成熟發展韓中戰略合作夥伴關係達成共識。

李在明指出，李強身為中國經濟與民生事務的核心領導人，同時也是中日韓領袖會議中方代表，長期在維繫區域和平與合作方面扮演關鍵角色，期待未來能持續在以民生與和平為核心的韓中關係發展上發揮影響力。他並表示，希望兩國順應時代變化，擴大平等且互惠的合作，在促進韓半島（朝鮮半島）及區域和平穩定的同時，走向務實共贏的道路。

▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）▲▼中國國務院總理李強。（圖／達志影像）

▲中國國務院總理李強。（圖／達志影像）

這已是李在明第3度與李強會面。李在明回顧，兩人去年10月在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會，以及11月在南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會期間見面。他形容，這次再度會晤「彷彿是老朋友」，並引用韓國諺語表示，希望能像多年老友般坦率交換意見，為韓中關係帶來新的轉折。

李強則回應表示，樂見再次與李在明見面，也願意進行更坦誠的對話。他指出，在兩國元首的戰略引領下，韓中關係正展現新面貌，隨著各領域合作持續推進，將為兩國人民帶來更多實質福祉。李強強調，中國始終高度重視對韓關係，未來願強化戰略溝通、鞏固政治互信，推動雙邊關係沿正確軌道前行，並擴大合作成果。

▲▼李在明、趙樂際。（圖／達志影像）

▲李在明、趙樂際。（圖／達志影像）

稍早，李在明也在北京人民大會堂會晤趙樂際，請求中方立法機構在穩固信任基礎上，支持韓中關係進一步發展。李在明表示，透過與習近平的會談，雙方已就深化政治互信與民間友好、推動戰略合作夥伴關係成熟發展達成一致，並指出全國人大作為代表民意的機構，其角色在當前雙邊關係中尤為重要。

李在明也感謝趙樂際過去在促進韓中交流上的貢獻，並提及趙樂際2012年擔任陝西省委書記期間，成功吸引三星電子投資，對兩國經濟合作具有指標意義。趙樂際則回應，友好與合作始終是韓中關係的核心，在兩國領導人引領下，雙邊關係已重回正常軌道並迎來新局面，未來將持續深化各領域合作，確保戰略夥伴關係穩健長遠發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

【妳也別想好過】寶寶被挖醒「怒氣噴發」：一口奶送給妳XD

國際熱門新聞

機師薪資單曝光！收入驚人

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

即／美國副總統范斯「住處遭襲擊」

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

馬杜洛拒認「美國4大指控」

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

委內瑞拉頒布法令　搜捕美軍支持者

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

即／報復高市早苗！中國商務部對日出口管制

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

更多熱門

相關新聞

日男「一夫多妻」偷拍千部性愛片！百女受害

日男「一夫多妻」偷拍千部性愛片！百女受害

日本一名39歲男子小野洋平與28歲妻子晴香、24歲養女展開「一夫多妻制」的生活，三人甚至連手囚禁少女、仙人跳，並偷拍大量性愛影片牟利，2025年被警方逮捕後，1月6日再次被東京警視廳逮捕。警方調查發現，他們透過販賣偷拍影片已獲利超過5500萬日圓（約新台幣1107萬元），受害女性高達約100人，相關影片多達1000支。

韓第一夫人金惠景首見彭麗媛　曝：我是狂粉

韓第一夫人金惠景首見彭麗媛　曝：我是狂粉

李在明回憶「共同抗日」歷史　尊重一個中國

李在明回憶「共同抗日」歷史　尊重一個中國

李在明、習近平密談4小時　解禁限韓令仍成謎

李在明、習近平密談4小時　解禁限韓令仍成謎

日氣象廳：小心未來1周再有震度5強地震

日氣象廳：小心未來1周再有震度5強地震

關鍵字：

日韓要聞李在明南韓訪中北京李強趙樂際

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面