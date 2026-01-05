快訊／彰化女騎士離奇噴飛　倒頭栽3米水溝「卡樹上」命危





▲彰化女騎士不明原因噴飛到圳溝內卡樹幹中，命危送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉發生一起今（5日）晚間發生一起離奇車禍。一名女騎士，行經東美路時，不明原因噴飛至路旁深約三米的圳溝，倒頭栽卡在溝內的樹幹上，畫面驚險。警消獲報後緊急出動，利用吊臂等特殊器材將人救出，但女子因傷重已無生命跡象，經現場急救後緊急送醫，目前仍在搶救中。

彰化縣消防局今晚6時22分據報，大村鄉東美路附近，女子當時獨自騎車，不明原因突然發生意外，人就噴飛倒栽蔥式卡在3米深的圳溝樹幹中，完全無法動彈，處境十分危急。

警消動用吊臂垂降 緊急搶救脫困

彰化縣消防局獲報後，立即派遣大村、林厝等分隊，共出動2輛消防車、1輛救護車及6名消防人員趕往現場。現場林厝分隊小隊長林慶昌指揮，並用吊臂，搭配籃式擔架及三角吊帶，將救援人員垂降至深溝中，小心地將女子從樹幹中移出，並固定於擔架上，再以吊臂運送至路面，過程相當艱鉅。

救出時已無生命跡象 送醫持續急救

女子被救起後，經初步檢傷左小腿有開放性骨折，擦挫傷已經失去呼吸心跳，救護員立刻施以CPR心肺復甦術、使用AED電擊，並以Lucas自動心肺復甦機、頸圈及長背板救護，送往醫院急救。至於確切的車禍發生原因，仍有待警方後續進一步調查釐清。