影／運將怨警態度差揚言「新北市府前自焚」　全因他小車禍不先移車

記者陳豐德／新北報導

一名孫姓計程車運將日前在新北市板橋區中正路上被機車追撞，因為現場無人受傷，員警到場規勸他趕緊移車以免阻塞交通，他卻不滿員警「碰到」他，認為警方處理有瑕疵，14日凌晨打1999揚言到新北市府前自焚抗議，警方緊急協尋找到孫男，他竟然還嗆「你們沒有權力動我！」經關懷約制後才打消他自焚念頭。

▲計程車運將不滿員警處理態度不佳，投訴無效後揚言新北市府前自焚。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，53歲的孫姓男子2月1日開計程車在板橋區中正路上時，在外側車道被機車從後方追撞，造成後保險桿有損傷，當時正值晚間8點多交通擁塞之際，現場無人受傷，依法標繪車輛位置後就要移至路旁，他卻遲遲不肯；員警到場後規勸他「幹嘛猶豫這麼久？後面車輛全部被你塞住了，後面還有一台公車！」

▼揚言自焚後被警方尋獲，運將還嗆警「你們沒權力動我」。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據警方配戴密錄器畫面，當時員警好心勸說手在比劃的時候，孫男突然暴怒嗆警：「你不要摸我喔！你可以碰觸我的人身嗎？」員警不打算多加理會，直接向孫男表示如果不滿可以去驗傷，並提供警職編號給他，事後孫男向轄區海山分局督察組申訴，經警方內部調查後並無疏失。警方表示現場車禍雙方酒測值均為0，經了解機車駕駛有意賠償，但金額與司機無法達成共識。

孫男檢舉無效心生不滿，14日凌晨打給新北市府1999抗議，揚言要在新北市府前自焚，警方獲報後展開協尋，晚間6時許在板橋區新站路上發現孫男，並規勸他珍惜生命，他卻不斷嗆警：「你們沒有權力動我！」員警當場打臉他「有沒有聽過保護管束？」經確認身上無危險物品，勸阻約制後讓孫男離去，警方表示將持續關懷以防憾事發生。

▼遭後方機車追撞運將遲不移車造成交通堵塞。（圖／記者陳豐德翻攝）

