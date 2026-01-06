天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死　工作人員：已接到意見

▲天津水上公園內的天鵝雛鳥疑因湖水反覆結冰而凍死。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

天津水上公園近日傳出湖水內的水禽疑因湖面反覆結冰遭凍死的情況，引起當地民眾關切。水禽愛好者屈女士表示，園內多隻剛出生不久的小天鵝被困在結冰水面上，最終無法脫身死亡，質疑園方在寒流期間未即時採取保暖或救援措施。對此，園方回應已接獲相關反映，並表示將彙整意見向上回報，截稿前仍無回應。

《極目新聞》報導，1月2日，有網友發帖稱，天津水上公園因湖面結冰，導致剛出生的小天鵝被凍在冰面上死亡。1月5日，公園工作人員回應稱，已接到相關反饋，工作人員已過去查看天鵝狀況。關於水禽過冬的問題，園方會聽取市民意見並進一步向上反饋。

屈女士提到，她加入的水禽愛好者社群中，有成員於1月2日發現，水上公園臥龍橋對面的鳥島水域結冰，有一隻年幼的天鵝被困在冰面上無法活動，「該窩黑天鵝共6隻，屬於剛孵化不久的幼鳥，其中1隻遭凍住後，親鳥只能先帶其餘5隻外出覓食，市民也無法靠近施救。」

屈女士表示，她當天已致電水上公園請求協助，直至1月5日，已有5隻天鵝雛鳥陸續在結冰湖面上死亡，目前僅剩1隻存活，「近期天津氣溫介於結冰與解凍之間，夜間湖面結薄冰、白天再融化，體型較小、體力不足的水禽若夜間停留在湖面，極易被凍住而無法脫身。」

屈女士建議，園方可依水禽數量與棲息位置，在冬季加裝水泵或維持局部活水區域，避免湖面全面結冰，增加水禽過冬的生存空間。園方工作人員則回應，相關建議已記錄，後續將持續彙整並向主管單位反映。