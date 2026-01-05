茶餐廳掩護洗錢4年「涉306億金流」！茗香園老闆500萬交保

記者閔文昱／綜合報導

捲入博弈、洗錢金額高達306億元的「茗香園冰室」負責人羅以翔，遭檢方起訴後移審台北地院。合議庭今（5）日召開接押庭評議，裁定羅以翔以新台幣500萬元交保，並限制住居、出境出海8個月，另須接受個案手機科技監控；若至明（6）日下午1點仍無法覓得保證金，將還押看守所。同案被告、「東引快刀手」負責人黃秀蓉則以20萬元交保。

▲檢警查扣HEROPAY負責人羅以翔經營餐廳掩護洗錢案，查扣資產1.3億元。（資料照／記者張君豪翻攝）

台北地檢署指出，羅以翔與黃秀蓉去年9月遭檢警搜索後一路羈押，檢方今偵結全案，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴羅、黃及水房成員共35人，並分別對羅求刑9年6月以上、黃求刑6年以上重刑。

茗香園名義設水房 HEROPAY成洗錢跳板

檢方調查，羅以翔自2020年8月起，出資購買支付平台原始碼，並以「茗香園冰室」名義承租辦公室成立「豪杰公司」，架設第四方支付系統「HEROPAY」，專門替中國、日本、印度等地區的博弈網站代收、代付不法金流；黃秀蓉則負責財務、帳務管理與金流調度。

隨著洗錢規模擴大，羅以翔於2022年6月另增設賭博營運機房，自行經營博弈網站「RICH11」，提供百家樂、老虎機、體育賭博等項目，並持續透過「HEROPAY」系統收取賭客入金，博弈版圖一路擴及海外。

▲羅以翔名下保時捷已經拍賣變價865萬元。（資料照／記者張君豪翻攝）

洗錢306億僅扣1.3億 仍有幹部在逃

檢警查出，豪杰公司自2021年7月至2025年9月間，累計洗錢金額高達306億9489萬餘元，羅以翔個人不法獲利超過3.1億元，但目前僅查扣現金、存款、虛擬貨幣、不動產及車輛等約1.3億元資產，其中羅名下保時捷911 Carrera GTS已於去年底拍賣，得款865萬元，仍有多名集團幹部滯留海外未歸。

法官指出，本案洗錢金額龐大、犯罪情節嚴重，原本確有羈押必要，但檢方起訴後，相關事證已大致調查完備，加上被告均認罪，認定無繼續羈押必要，遂裁定交保並加強科技監控。