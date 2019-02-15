定罪讓他「不能當牙醫」！法官判性侵犯「無罪」　理由讓民眾拳頭硬了

▲性侵示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

英國18歲少年丹尼爾（Christopher Daniel）是一名就讀醫學院的學生，他從2016年開始，2年內多次性侵一名6歲女童，也因此必須得站上法庭接受制裁；但讓人傻眼的是，這起案件的法官認為女童並未因為性侵遭受「長期影響」，更因為丹尼爾若是留有犯罪紀錄將無法成為一名牙醫，於是宣判加害者無罪，名字也不會被列入性犯罪者的紀錄裡，不僅讓女童母親感到崩潰，更引起民眾的反彈和憤怒。

根據外媒報導，丹尼爾先前因為多次性侵一名6歲女童，而被判有罪需要上法庭接受審判，但是當時蘇格蘭敦巴頓（Dumbarton）法庭的代理法官寫里夫（Sheriff Gerard Sinclair）卻將丹尼爾的罪免除，意味著這名少年沒有被刑事定罪，也不會被列入性犯罪者的紀錄裡。

受害女童的媽媽獲知消息後崩潰的表示，這名法官說她的女兒似乎沒有遭受任何「長期影響」，但是女兒根本沒有被任何人詢問過，這些人怎麼可能知道答案。對此，蘇格蘭司法辦公室發出聲明表示，鑒於有關被告的證據不成熟，以及被告承認自己的行為跟認錯，治安官認為這樣的犯罪行為出自一個青春期敏感的少年，目的並非滿足性慾；而且被告人出現了明顯不成熟，以及社交尷尬的特徵，若是就這樣定罪，會對被告未來的職業生涯造成嚴重後果，甚至是使其無法繼續上大學。

消息傳出之後，數千名民眾簽署了一份請願書，要求對這個判決進行審查，並嚴正的表示，英國的制度正在將犯罪分子的職業生涯，擺在孩子們的福利之前，為何法院認為這樣的決定會被接受？這樣的判決為其他性犯罪者和和受害者創造了先例，如果一直這樣下去未來的情況會變得如何？

蘇格蘭議會保守派議員柯爾（Liam Kerr）14日時，向蘇格蘭首席部長施特金（Nicola Sturgeon）談論關於此事件，施特金表示，雖然能夠理解外界對案件判決的擔憂，但是任何刑事案件的判決完全由法官負責，司法機構會根據個案的事實和情況刑事，包含考慮罪犯年齡跟前科所定罪；無論最後的結果有多大的爭議和困難，法官做出正確和恰當的量刑決定。