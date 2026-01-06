　
社會 社會焦點 保障人權

火光照亮夜空！台中太平狹巷住宅大火　8戶遭殃、16歲少女送醫

▲台中市太平區發生嚴重火警。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市太平區發生嚴重火警。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

台中市太平區光興路1432巷昨（5）日晚間發生嚴重住宅火警，狹窄巷弄內火勢猛烈延燒，烈焰直竄天際，現場一度宛如火海。消防局晚間7時51分接獲報案後，緊急出動大量人車前往搶救，歷經近2個半小時，火勢於晚間10時15分完全撲滅。

狹巷民宅竄火　25車56人灌救

消防局指出，起火地點為太平區光興路1432巷弄號一處住宅，建物為1樓加強磚造、2樓鐵皮加蓋結構，火警發生時1樓已冒出大量火煙。消防局隨即派遣第三大隊及轄區車籠埔分隊等共12個單位，出動消防車25輛、消防人員56名到場救援，並由大隊長盧士偉擔任現場指揮官。

火勢迅速延燒　共8戶受波及

消防人員到場時，火勢已全面燃燒，並在風勢助長下向左右延燒，最終共波及8戶民宅，其中除起火戶為1樓加強磚造、2樓鐵皮加蓋建物外，其餘7戶皆為1樓平房加強磚造，燃燒面積約200平方公尺。火勢於晚間10時控制、10時15分撲滅，隨後進行殘火處理，防止復燃。

16歲少女頭暈送醫　5人需安置

火警中，起火戶內一名16歲女性因吸入濃煙出現頭暈不適情形，所幸意識清楚，經救護人員評估後，預防性送往長安醫院治療；另有民眾在救火過程中輕微受傷送醫。太平區長陳柏宏也趕赴現場關心，並表示已有部分住戶暫時依親，仍有5名居民需要安置，區公所將全力協助後續生活照顧。

至於起火原因，消防局表示，目前仍由火災調查人員進一步鑑定釐清，不排除電器因素，但實際肇因仍需調查結果出爐後才能確認。

01/03 全台詐欺最新數據

355 1 0204 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／日本島根縣17分鐘內連6震！最大震度5強
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工

台中火災太平火警住宅火災消防救援住戶安置

