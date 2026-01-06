　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海象不佳！港籍貨輪外海遭浪打落20貨櫃　基隆海巡隊尋獲3只

記者郭世賢／基隆報導

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」（CUL HUANGPU）今（6日）上午8時許航行經過新北市石門區東北方9.5浬處（距基隆港約17浬）時，船上20個空貨櫃疑因海象不佳、貨櫃未繫緊遭大浪打落海中。基隆海巡隊獲報後，半小時內即派遣線上巡防艇趕抵現場，並於上午11時許在富貴角北方2.5浬處發現3只漂流貨櫃，持續擴大搜尋中。

▲港籍貨輪外海遭浪打落23貨櫃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲港籍貨輪外海遭浪打落20貨櫃入海，基隆海巡隊尋獲3只。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

交通部航港局於獲報第一時間發布航船布告，公布貨櫃輪掉落海域經緯度為北緯25度30.665分、東經121度32.322分（新北市石門區東北9.5浬），提醒附近作業漁船及往來貨輪避開該海域，加強航行注意，以策安全。

▲港籍貨輪外海遭浪打落23貨櫃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲交通部航港局發布航船布告，公布貨櫃輪掉落海域經緯度：北緯25度30.665分、東經121度32.322（新北市石門區東北9.5浬），提醒附近作業漁船與往來貨輪，請避開該。

航港局初步調查指出，「中聯黃埔」於今日上午8時15分駛離基隆港外約17浬處時，發生貨櫃掉落事故，初步研判為出港前貨櫃未確實繫固，加上基隆外海海象不佳，導致20個貨櫃落海。北部航務中心已成立專案小組，持續因應與調查。

基隆海巡隊接獲通報後，隨即調派在線巡弋的100噸巡防艇前往支援，於半小時內抵達事故海域展開搜尋，並於上午11時許在富貴角北方2.5浬處發現3只貨櫃，後續仍持續搜尋其餘落海貨櫃。

▲港籍貨輪外海遭浪打落23貨櫃。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►暖實力傳承！基隆工商婦女領袖交棒　邱佩琳見證女力永續

►基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

►基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

►1年嘿咻200次！搞大15歲女友肚子　基隆男獲原諒輕判6月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

快訊／汐五高架4車連撞1人受困！賓士休旅慘爛尾...後方大回堵

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

快訊／金門大橋疑有人落海　海巡、消防緊急出動船艇搜救中

中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

快訊／汐五高架4車連撞1人受困！賓士休旅慘爛尾...後方大回堵

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

快訊／金門大橋疑有人落海　海巡、消防緊急出動船艇搜救中

中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

【妳也別想好過】寶寶被挖醒「怒氣噴發」：一口奶送給妳XD

社會熱門新聞

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

F-16飛官跳傘失聯！2天前剛度完蜜月

即／爆打國中生前國手身分曝　到案認了揮拳攻擊

即／陳其邁終於說話了　譴責禽獸高官性侵少女

乾冰截肢+電土烤肉　恐怖保險員助詐保　

台中七期虐殺命案主嫌狂問法醫　被法官打斷

快訊／基隆公寓驚傳兇殺！1男遭器械攻擊送醫

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

直播中叫工作人員轉鏡頭　「賓賓哥」涉打人被訴

洗錢306億起訴　茗香園冰室老闆500萬交保

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

更多熱門

相關新聞

「通鴻輪」脫淺、航港局成功化解污染危機　卸貨後將作船底檢查

「通鴻輪」脫淺、航港局成功化解污染危機　卸貨後將作船底檢查

受強烈東北季風影響，115年1月1日上午巴拿馬籍貨船「通鴻輪」擱淺於花蓮溪出海口北側化仁海堤，船上逾200公噸餘油，威脅當地海洋生態環境，交通部航港局於第一時間即成立緊急應變小組積極應處，連日召開應變會議，邀集相關單位研商脫淺方案及防污措施，經該局即時聯繫兩艘大型拖救船，於1月3日下午4時協助「通鴻輪」順利浮揚。

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌標章認證評選作業　開放報名

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌標章認證評選作業　開放報名

淨零航港啟動　航港局、港務公司與驗船中心共築永續航港願景

淨零航港啟動　航港局、港務公司與驗船中心共築永續航港願景

交通部航港局針對中國軍演影響　採取四大應變措施確保航安

交通部航港局針對中國軍演影響　採取四大應變措施確保航安

航港局iMarine建置「替代能源專區」 助攻海運邁向淨零減排

航港局iMarine建置「替代能源專區」 助攻海運邁向淨零減排

關鍵字：

香港籍貨櫃輪基隆海巡航港局海象不佳

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面