海象不佳！港籍貨輪外海遭浪打落20貨櫃　基隆海巡隊尋獲3只

記者郭世賢／基隆報導

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」（CUL HUANGPU）今（6日）上午8時許航行經過新北市石門區東北方9.5浬處（距基隆港約17浬）時，船上20個空貨櫃疑因海象不佳、貨櫃未繫緊遭大浪打落海中。基隆海巡隊獲報後，半小時內即派遣線上巡防艇趕抵現場，並於上午11時許在富貴角北方2.5浬處發現3只漂流貨櫃，持續擴大搜尋中。

▲港籍貨輪外海遭浪打落20貨櫃入海，基隆海巡隊尋獲3只。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

交通部航港局於獲報第一時間發布航船布告，公布貨櫃輪掉落海域經緯度為北緯25度30.665分、東經121度32.322分（新北市石門區東北9.5浬），提醒附近作業漁船及往來貨輪避開該海域，加強航行注意，以策安全。

▲交通部航港局發布航船布告，公布貨櫃輪掉落海域經緯度：北緯25度30.665分、東經121度32.322（新北市石門區東北9.5浬），提醒附近作業漁船與往來貨輪，請避開該。

航港局初步調查指出，「中聯黃埔」於今日上午8時15分駛離基隆港外約17浬處時，發生貨櫃掉落事故，初步研判為出港前貨櫃未確實繫固，加上基隆外海海象不佳，導致20個貨櫃落海。北部航務中心已成立專案小組，持續因應與調查。

基隆海巡隊接獲通報後，隨即調派在線巡弋的100噸巡防艇前往支援，於半小時內抵達事故海域展開搜尋，並於上午11時許在富貴角北方2.5浬處發現3只貨櫃，後續仍持續搜尋其餘落海貨櫃。