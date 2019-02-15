女子割腕輕生　警強制奪刀送醫救命

▲阮姓女子與男友爭吵後割腕尋短，救護人員到場送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局金華派出所警員林郁鈞、李宗瑾等2員，於2月14日凌晨1時50分執行巡邏勤務時，接到民眾報案轄內有人割腕輕生，立即趕赴現場，發現阮姓女子在10樓住家臥室割腕，現場電梯及房內血跡斑斑，且瀰漫濃厚酒氣，

林員等人奮勇上前奪刀，將阮女強制送醫，挽救一命。

林員2人到場見阮女持刀自殘，立即向前勸阻、安撫情緒，並通知救護人員到場，在等待時間，阮女因抱怨男友報案，再度返回房間，拿起水果刀欲再自殘，林員等人見情況危急，喝斥阮女放下刀子，惟阮女其不從，故冒險上前下阮女刀子後，予以加制保護，等待救護人員到場後，送往郭綜合醫院救治，才挽回阮女寶貴性命。



據了解，阮女當日因與男友飲酒發生口角，期間遭男友言語揶揄奚落，故生厭世心理，即至住家臥室輕生，家屬對於警方積極搶救，順利挽回寶貴生命，十分感謝。

▲台南市警六分局金華所警員林郁鈞（左）、李宗瑾，奮勇奪刀救人受家屬感激。



市警六分局長表示，林等2員於巡邏時及時挽救民眾性命，充分發揮救難之精神，將公開表揚；同時也呼籲市民自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。如發現親友有自殺傾向，善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995及生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，以協助自己及親友安渡難關。

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