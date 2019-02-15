爬5樓只花15秒！女警飛奔救北北畫面曝　3.6萬網佩服：這腳力很猛

地方中心／綜合報導

有名老伯伯鬱鬱寡歡，突然站在五樓窗邊想輕生！小港分局員警接獲通報隨即趕到現場了解狀況，面對突如其來的狀況，女警當機立斷，隨即以跑百米速度狂奔上樓，三步併作兩步的飛奔上樓，一心只想把老伯救下來，只花15秒就衝上5樓，擋在老翁面前，順利挽回一命。當時飛奔救援影片曝光後，超過3.6萬名網友大讚「這腳力很猛，很佩服！」、「15秒衝五樓，佩服了」、「謝謝波麗士」。

▲▼女警三步併作兩步的飛奔上樓，一心只想把老伯救下來。（圖／翻攝自高雄市政府警察局臉書粉絲團，下同）

高雄市政府警察局14日在臉書粉絲專頁還原這段火速救人影片，可見員警聽聞立即飛奔公寓五樓頂，且讓人佩服的是女警飛奔速度，從一樓狂奔到五樓只花了15秒，且一看到老伯立刻關心他發生什麼事情，同時擋在窗前就是不讓他跳下， 還可聽到她喘氣，相當辛苦，也和在場的鄰長一起苦勸他，最後順利挽回一條性命。

員警在場也不斷貼心地跟老翁說，「有什麼事情可以跟我們說」，順利讓老翁打消輕生念頭。據了解，該名獨居老翁是因為疾病纏身才會萌生輕生念頭 ，幸好經警方通知表弟及朋友前來後，他也順利就醫，並得到妥適照顧。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

【還有其他新聞】

►去打工「以為純陪酒」 女大生慘被惡男揪表哥下藥輪流蹂躪

►影／「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉 移民官現身道歉：被狗傷害有陰影