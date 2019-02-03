常與20年外配妻吵翻！桃園男超鬱卒廚房上吊　警衝到場勸剪布條

▲暖警安撫上吊男自剪布條打消輕生念頭。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市63歲陳姓男子2日晚與妻子發生激烈口角，一時氣憤竟在廚房懸掛布條欲上吊，嚇壞妻子報警處理，龜山警分局員警陳俊傑獲報到場處理，安撫陳男激動的情緒，協助化解兩人爭執點，並請陳男剪掉布條，再邀到派出所泡茶聊天，陳男感受員警熱忱溫馨的勸說，打消輕生的念頭。

▲陳姓男子與妻口角後欲以布條上吊。（圖／龜山警分局提供）

2日22時許大坑派出所警員陳俊傑接獲報案前往龜山區南祥路某公寓處理家庭糾紛，陳員甫到現場了解原委陳姓男子與妻子（新住民）結婚已超過二十年，因國籍不同、溝通不良、理財觀念迥異，親友間關係不佳，常常為此發生口角衝突，剛好遇到農曆春節將近，陳男心中鬱悶無法向親人傾訴心情導致情緒低落，一時氣憤竟在廚房樑柱懸掛布條欲上吊。

陳男輕生的驚人舉動嚇壞妻小，員警及時趕到勸阻輕生，苦口婆心不斷安撫好言相勸「生命可貴」下，順利讓陳男放棄輕生念頭，員警並請陳男自己剪掉布條，並帶陳男回到派出所泡茶長談，經過陳員的熱忱溫馨安撫下，解除陳男想要自殺的念頭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995