憂鬱女「懷胎九月」年前跳樓欲尋死！　夫淚眼苦勸：我跟孩子都需要妳

▲懷胎九月孕婦意圖輕生，在警勸說下挽回2命。（圖／記者陳玉翻攝攝，下同）



記者陳玉／彰化報導

懷胎九個月的曾姓女子罹患憂鬱症，上月底黃姓丈夫帶其前往診所看病時，未料一轉身就不見曾女人影，緊急向警求援；經尋在三民路某大樓頂樓尋獲曾女，意圖跳樓，所幸在丈夫淚眼苦勸「我跟孩子都需要妳」等溫情喊話下，曾女打消輕生念頭，並由警協助強制就醫。

彰化警分局民生路所表示，上月29日上午11點30分，一名黃姓男子面色慌張衝進所內，稱自己曾姓妻子患有憂鬱症且懷孕九個月，有自殺傾向，一早帶妻子到街上看精神科，一不注意人就不見了，因擔心妻子再度自殺，才請求警方協助。

▲▼警立即加派人員協尋曾女，在勸說下順利打消其輕生念頭並協助送醫。



所長吳建明立即指揮線上警網，加強協尋曾女行蹤；黃男向警表示，妻子曾服藥、燒炭，也曾於市區三民路大樓頂樓獨坐發呆過，警判斷曾女可能再度前往該大樓，趕往現場果真見曾女坐在頂樓，曾女見警到場更作勢要跳下大樓。

警立即安撫曾女情緒，並通知家屬及消防人員到場，黃男也以「我跟孩子都需要妳」等溫情喊話，打消其自殺念頭，順利將妻子帶下樓，後續由警協助將曾女強制就醫。警也呼籲民眾尊重、愛惜生命，如遇情緒關卡，可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995