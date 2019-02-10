戴過矯正器才懂！他問牙套人「最後悔吃的食物」　網投這個菇：每吃必噎

▲某些食物對戴牙套的人來說十分NG。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

不少網紅、藝人在拆掉牙套後，不僅牙齒更整齊，臉型也似乎變得更好看，引起一陣「矯正器熱潮」。不過戴牙套的時間很長，平常還要加倍時間清潔牙齒，最重要的是「吃東西」得有所選擇。一名網友就發文問「戴牙套後最後悔不能吃的食物」，話題引起熱論，大家紛紛留言「玉米超卡」、「金針菇會讓你崩潰」。

一名網友在PTT的WomenTalk版上發問，文中表示，最近他剛戴牙套，很多以前可以大口吃的東西，2年內都不能放肆地吃了，忍不住問其他人「戴過牙套的大家覺得什麼食物是戴牙套後最後悔不能吃的呢？」並說對自己來說的話，這樣東西就是「雞腿」，因為不能大口咬，而且還會一直卡在牙套上。

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▲許多人投咖哩一票，因為會矯正器上的橡皮筋會被染色。（示意圖／pixabay）

其他人看到後，紛紛留言說出心中的NG食物榜，「很多肉都不行吧？尤其比較有嚼勁的，例如牛排」、「咖哩…因為會染色」、「我當時比較不敢碰咖哩和咖啡這種容易染色的」、「幾乎都不能吃吧！吃太多弄壞牙套又要回去找醫生」、「玉米芭樂螺肉都超硬」、「玉米！好想啃啊」、「牛軋糖，咬了吃了矯正器必掉」、「金針菇、空心菜，每吃必噎」、「金針菇會纏在上面打結，蠶豆會讓鐵線歪掉」、「千萬不要吃金針菇！整坨已經吞下去結果小菇卡在最後一顆牙吞一下卡喉只好再把它吐出來拉掉小菇再吞」、「焗烤的起司，會整坨整坨的黏住矯正器，超難清」。

不過也有人認為根本沒差，「照吃不誤，小心點就好，但我朋友每吃芭樂必掉」、「你剛戴而已，之後適應一樣爽吃，不用那麼誇張啦」、「我什麼都吃欸！不會痛就吃了啊」、「剛戴的時候想法跟你一樣，過了一個月什麼都照吃（口香糖除外，還是不敢挑戰」、「全部都馬吃，然後還胖了勒，什麼會變瘦都是騙人的不能咬的用剪刀想辦法也要吃下去。」

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