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深夜燒炭！苗栗男絕望發文「等那人載我走」　300鄉民灌爆警局…救一條命

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▲燒炭，火災，火光，烤肉，燃燒，火燒，發爐，爐火，BBQ，ＢＢＱ，示意圖。（圖／記者董美琪攝）

▲燒炭是拿來烤肉用的，而不是用來結束自己生命。示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

社會中心／綜合報導

「做人真的太累了，想去當天使了！」苗栗一名男子似乎生活壓力太大，逼得他想要用燒炭來結束自己的生命，但他似乎死意堅決，深夜上網PO文詢問「自殺要準備什麼？」此篇文章也被網友瘋狂推爆，紛紛在底下留言加油打氣，甚至超過300名鄉民直接打電話報警，成功解救男子的性命。

▲▼深夜燒炭！苗栗男絕望發文「等那人載我走」　300鄉民灌爆警局…救一條命。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO每字每句都透露出活著很沒意義。（圖／翻攝自PTT）

該名男子在PTT發文說，「想問一下燒炭自殺該準備什麼呢？生活的太累了，也不想再闖禍，然後被人閒語，也不想因為任何的事情煩惱，做人真的太累了，想去當天使了！希望能夠有個讓自己美好的死去！」死意極為堅決。

詢問文一PO出後，網友紛紛留言安慰說，「我最窮的時候全身只有12塊都活下來了」、「別想不開QQ」、「生而為人，就有存在的意義，別自殺」、「先吃飽睡一覺，別讓瞬間的負面情緒決定你的命運」、有什麼事可以好好聊聊，我們都在」。

▲▼深夜燒炭！苗栗男絕望發文「等那人載我走」　300鄉民灌爆警局…救一條命。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO決絕說出，「希望那個人能夠來載我一起走！」（圖／翻攝自PTT）

但男子死意超堅決，不斷留言說「謝謝各位！遺書已寫好，等待時間，希望那個人能夠來載我一起走！」、「已經有人找我一起死了」，字字透露出低落情緒，沒想到此文事後被刪了，讓許多網友看了更著急。

一名網友在另一串回文透露，他有站內信詢問那名要自殺的男子，對方也有回他「不會做傻事了，已經有人協助他」，而且他剛剛報案時，警察還跟他說「這案子接到300個網絡與電話通報」，鄉民真的超溫暖的。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼有網友透露，報警時從警方那裡得知「已有300位網友報案了」。（圖／翻攝自PTT）

▲▼深夜燒炭！苗栗男絕望發文「等那人載我走」　300鄉民灌爆警局…救一條命。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：燒炭,自殺,PTT

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