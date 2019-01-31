不想生一次來兩個！老婆壓力大哭慘...人夫「一個決定」萬人讚翻：孩子帶財

▲兩個牡羊座寶寶。（圖／紀小聰授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

龍鳳胎在老一輩觀念裡，是喜上加喜之事，但對現在許多小家庭來說，無疑是甜蜜的負擔。網友紀小聰和老婆已育有兩子，沒想到前年又「中獎」，還一次來兩個，讓夫妻倆有些崩潰。不忍拿掉親生骨肉的他，只能認命地更努力打拚，同時也做出一個重要的決定，不然賺的錢真的不夠花！

「老一輩的說，生一男一女就是100分，我已經有了，明明不想生，卻不小心又有了......。」紀小聰表示，2014年10月底大女兒出生，時隔1年多，再得到一個兒子，怎料前年老婆的肚子又有動靜了。

紀小聰說，「老婆知道懷孕後哭了一次，因為真的不想再生，可我真的不忍心拿自己骨肉，好不容易勸老婆生下來，去做產檢...醫生一照下去變兩個，老婆立馬又崩潰一次。」

▲現在一家六口每月開銷要6、7萬。（圖／紀小聰授權引用）

照理來說，生雙胞胎是值得高興的事，但夫妻倆原本就有兩個孩子要養，現在又多出兩個，負擔真的蠻大。紀小聰向《ETtoday新聞雲》記者透露，目前一家六口每月開銷約6-7萬，老大和老二現在上幼兒園，老婆則在家帶兩個不到1歲的小寶貝們，他感嘆「看新聞那麼多虐童的，實在不放心交給別人帶。」

既然無法砍掉重練，紀小聰除了拚盡全力賺錢養家外，也幫忙餵奶、換尿布、打掃家裡，同時他已經去做結紮手術，避免「意外」再度上演。對此，網友們獻上祝福，紛紛表示「恭喜老爺，賀喜夫人」、「壓力超大的...不過等他們都長大就輕鬆了，小孩彼此互相陪伴，也比較不孤單」、「小孩會帶財來」、「或許很辛苦，但是一切都會更好的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

