社會 社會焦點 保障人權

2名死者傷勢集中脖子！張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成破案關鍵

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲嫌犯張文遺留筆記本，手機被警方解鎖調查中。（圖／記者陳以昇攝）

記者董美琪／綜合報導

台北捷運台北車站與中山站今（19日）晚間發生隨機攻擊事件，嫌犯張姓男子先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，嫌犯本人最後自百貨公司6樓墜樓，同樣傷重不治，事件共造成13人送醫（8男5女），其中4人死亡（含兇嫌）、1人重傷、1人中傷、7人輕傷。

台北車站先犯案　地下道丟擲煙霧彈、汽油彈釀1死

據台北市刑警大隊大隊長盧俊宏表示，張姓嫌犯27歲，無業，曾任保全，今年1月在中正區租屋，戶籍地在桃園。事件下午5時30分左右，張男先在捷運台北車站M7出口地下1樓通道投擲煙霧震撼彈與汽油彈，造成1人心肺功能停止，送醫搶救仍不治。

警方指出，晚間6時許，張男徒步前往捷運中山站外路口，再度投擲煙霧彈，隨後持刀在誠品南西店門口揮砍民眾及騎士，並闖入百貨公司內繼續攻擊，造成2人到院前心肺功能停止、另有2人分別在1樓及4樓頸部受傷。

▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。（圖／民眾提供）

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

嫌犯遺落筆記本送鑑識　警方解鎖手機釐清動機

張男最後自百貨公司6樓墜下，送醫前已心肺停止，經院方搶救無效，晚間7時48分宣告死亡。

警方表示，已擴大調閱監視器畫面，釐清張姓男子行蹤，掌握其從中正區租屋出發、下午5時許抵達台北車站地下道犯案的動線。同時，張男在犯案時遺落筆記本，目前已送交鑑識，警方也針對其手機進行解鎖調查。

北市警方強調，張男在前往中山站途中並未傷及路人，目前已在其租屋處查獲製作汽油彈的材料，後續偵辦仍在進行中。

▼捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。（圖／記者陳以昇攝）

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

12/17 全台詐欺最新數據

張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

台北市19日傍晚發生震驚社會的重大恐怖攻擊事件。27歲嫌犯張文先後在台北車站與中山站一帶丟擲煙霧彈、持長刀隨機攻擊民眾，最後從百貨公司墜樓身亡。整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、9人受傷，其中一名在中山站附近遭砍身亡的機車騎士，其姊姊晚間在結束警詢、步出派出所時情緒潰堤，對著鏡頭憤恨怒吼「張文殺了我弟弟！」畫面令人鼻酸。

