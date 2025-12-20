日本記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血　哽咽：在我眼前失去意識

▲木下黃太英勇替被害人急救。（圖／翻攝自木下黄太X）



記者王佩翊／編譯

台北捷運中山站19日晚間發生隨機砍殺事件，現場一片混亂中，曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太當時正好路過南西誠品。他在目睹機車騎士遭砍倒地後，不顧危險上前徒手急救，直到救護人員抵達現場，但仍然看著被害人在自己眼前失去意識，讓他深感無力。

木下黃太事後在X上描述驚險過程表示，當時他從誠品書店走出來後，突然發現周遭煙霧瀰漫，路上有2名男子被砍，其中一名機車騎士血流如注。他語帶哽咽地說，「我看到騎摩托車的男性倒下，立刻衝過去幫他止血。」由於不會說中文，木下只能用日文大聲呼救，但現場僅有一名當地民眾協助。

他努力按住被害人的傷口，試圖止血，從影片中可以看到，他為了專注救人，影片後半段只剩下聲音。他心痛表示，「我沒有任何急救工具，只能赤手按住傷口，但血流不停。」他說，不久後附近有一名男子將襯衫丟給他當止血布，但仍只能眼睜睜看著傷者逐漸失去意識，讓他深感無力與心痛。

事發後，他留在現場拍下影片，並在影片中展示自己沾了血跡的手，並直言，救護車來得太慢了，被害人已經沒有意識。他說，自己在台北遭遇恐怖攻擊，感到無能為力，更深切感受到，沒有任何急救設備，很難救人一命。