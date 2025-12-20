　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血　哽咽：在我眼前失去意識

▲▼日記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血。（圖／翻攝自木下黄太X）

▲木下黃太英勇替被害人急救。（圖／翻攝自木下黄太X）

記者王佩翊／編譯

台北捷運中山站19日晚間發生隨機砍殺事件，現場一片混亂中，曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太當時正好路過南西誠品。他在目睹機車騎士遭砍倒地後，不顧危險上前徒手急救，直到救護人員抵達現場，但仍然看著被害人在自己眼前失去意識，讓他深感無力。

木下黃太事後在X上描述驚險過程表示，當時他從誠品書店走出來後，突然發現周遭煙霧瀰漫，路上有2名男子被砍，其中一名機車騎士血流如注。他語帶哽咽地說，「我看到騎摩托車的男性倒下，立刻衝過去幫他止血。」由於不會說中文，木下只能用日文大聲呼救，但現場僅有一名當地民眾協助。

他努力按住被害人的傷口，試圖止血，從影片中可以看到，他為了專注救人，影片後半段只剩下聲音。他心痛表示，「我沒有任何急救工具，只能赤手按住傷口，但血流不停。」他說，不久後附近有一名男子將襯衫丟給他當止血布，但仍只能眼睜睜看著傷者逐漸失去意識，讓他深感無力與心痛。

事發後，他留在現場拍下影片，並在影片中展示自己沾了血跡的手，並直言，救護車來得太慢了，被害人已經沒有意識。他說，自己在台北遭遇恐怖攻擊，感到無能為力，更深切感受到，沒有任何急救設備，很難救人一命。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁野心不止烏東！美情報示警「想吞掉全烏克蘭」收復蘇聯領土

日80多歲獵人「捕獸器旁」遇熊襲慘死！　熊受困陷阱暴怒反擊釀死

盧比歐：加薩新治理機構「很快到位」　國際部隊將進駐　

日本記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血　哽咽：在我眼前失去意識

舉雙手沒用！厄瓜多國腳遭埋伏射殺　槍手近距離開槍畫面曝光

京都特急列車「撞小客車」起火！約90名乘客疏散　傷亡不明

日本80多歲阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵！

川金會有譜？　專家估「明年1到3月」有6成機率

北韓11月越過軍事分界線10多次　南下埋地雷

普丁特使赴邁阿密！將會美國特使、川普女婿　拒與烏克蘭三方會談

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

普丁野心不止烏東！美情報示警「想吞掉全烏克蘭」收復蘇聯領土

日80多歲獵人「捕獸器旁」遇熊襲慘死！　熊受困陷阱暴怒反擊釀死

盧比歐：加薩新治理機構「很快到位」　國際部隊將進駐　

日本記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血　哽咽：在我眼前失去意識

舉雙手沒用！厄瓜多國腳遭埋伏射殺　槍手近距離開槍畫面曝光

京都特急列車「撞小客車」起火！約90名乘客疏散　傷亡不明

日本80多歲阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵！

川金會有譜？　專家估「明年1到3月」有6成機率

北韓11月越過軍事分界線10多次　南下埋地雷

普丁特使赴邁阿密！將會美國特使、川普女婿　拒與烏克蘭三方會談

新北U18／頂著U18光環　曾聖恩「新莊城堡」開轟釋放壓力

陸私人影院玩「暴力撕絲襪」　不准看電影！低消299強推擦邊陪侍

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房　免門票逛客家老宅聚落

全恩菲降臨新北國王　俏皮聖誕裝現身職籃首跳說心情緊張

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

新北U18／曾聖恩兩分砲助威　新北藍12比1封王8連霸

西門活動拉警報！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」：保障全體安全

北車隨機殺人案民眾恐慌　台東警加強巡邏守護運輸場站安全

北捷中山站外隨機砍人！　1男持長刀闖誠品南西店

國際熱門新聞

中山恐攻片《玩命關頭》男星也轉發

日記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血

台北隨機砍人國際震驚　各國報導一次看

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞

淫魔富商檔案公開　柯林頓安德魯照片曝光

全球重大地鐵攻擊事件　最慘192死

北捷砍人案4死！　《衛報》查煙霧彈來源

人妻遭下藥性侵偷拍上網　兇手竟是老公

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

北京譴責軍售　美國務院：對台承諾不變

美股三巫日AI概念股飆漲　台積電ADR收高1.47％

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

張文恐攻！日網友：不會覺得台灣危險

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

更多熱門

相關新聞

張文「恐怖奪命時間軸」曝光！隨機殺人4死11傷

張文「恐怖奪命時間軸」曝光！隨機殺人4死11傷

台北市19日傍晚爆發恐怖攻擊，27歲張姓男子在台北捷運、中山站連續犯案，造成4人死亡（含嫌犯），11人受傷，整起事件歷時4個多小時。《ETtoday》新聞雲整理了這起恐怖攻擊連續殺人的時間軸。

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

張文哥哥住高雄　陳其邁證實：5年沒聯絡

張文哥哥住高雄　陳其邁證實：5年沒聯絡

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

關鍵字：

台北捷運砍殺事件急救救人日本記者隨機攻擊

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面