腿開佔器材10分鐘！低胸妹「健身房狂滑手機」他崩潰　網看照都笑了

▲健身房內霸佔器材的人讓原PO很生氣。（圖／翻攝爆廢公社，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

重訓健身的風潮吹起，許多人都喜歡上健身房維持健美的體態。一名男網友抱怨，他到健身房後常看到女生撥撥頭髮後就「瘋狂自拍」，他完全不懂「到底是來健身還是來拍寫真的」，該文也引起網友熱烈討論。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他健身是為了健康及保持體態，但常看到「年輕妹子來跑步、重訓，沒幾分鐘就坐在那裡滑手機，朝臉上噴噴水、撥撥頭髮，然後開始瘋狂自拍，」讓他質疑，「到底是來健身還是來拍寫真的？」

他認為，如果來拍拍照、不干擾他人那還可以接受，但霸佔器材就真的太誇張，「我每天固定都要練的機台，被她佔走還在上面給我玩手機，我就這樣看了10分鐘，請問這要怎麼勸導？到底在玩什麼遊戲這麼專心？」並附上3張側拍的照片。

▲原PO全文。



網友看完紛紛留言，「最討厭這種人」、「壺鈴直接貓下去！槓片直接甩她臉上」、「最討厭人家在器材上佔位置玩手機」、「很多人都這樣子啊！妝化美美的在重訓器材上滑手機，真的令人白眼」，但也有人說，「你也說器材是大家的，人家又不是沒付錢」。

「我覺得你肯定看了不只10分鐘」許多網友直接歪樓，「難怪我男友之前這麼常跑健身房」、「我是女生都想抓一把了」、「感恩大大無私的分享」、「你都在看妹，也沒在健身!!!」、「這種健身房我可以天天去」。