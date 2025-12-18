　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄人久等！絕美海景商場「FOCUS 13」24日試營運　品牌搶先公開

▲▼ focus 13 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「FOCUS 13」將於聖誕夜傍晚5點對外試營運。（圖／記者張雅雲攝）

記者許宥孺／高雄報導

台南林百貨豪砸3億元，揮軍南下到高雄流行音樂中心的珊瑚礁群場域打造新商場，命名為「FOCUS 13」，原本預計2025年第一季試營運，高雄人從年頭等到年尾，終於盼來好消息，24日平安夜傍晚5點起將正式對外試營運。

台南生活（開曼）股份有限公司旗下的林百貨，擁有自有品牌及百貨通路，擅長以文化、創意打造獨樹一格的商業空間。2024年10月宣布，將投資3億元進駐高雄流行音樂中心的珊瑚礁群場域，並以「FOCUS 13」為名，佔地約2100坪，未來將兼具生活商場和文創百貨。

先前商場表示，可望於2025年第一季試營運，不過2025年就快過完，高雄人等了一年，終於在年底盼到新商場。根據「FOCUS 13」徵才網站公開資訊，確定旗下自有品牌香氛彩妝「TORi Beauty」、文創IP「加長超市」、茄芷袋「CHIAZHI LAB」將進駐。另，丹麥設計品牌「HAY」也插旗開設南部首家實體門店，滿足設計迷的需求。

▲台南人氣伴手禮「堯平布朗尼」。（圖／翻攝自堯平粉專）

▲台南人氣伴手禮「堯平布朗尼」將插旗高雄。（圖／翻攝自堯平粉專）

美食餐飲部分，「鰻魚日記」全新旗艦主題餐廳「鰻悠」位於2樓絕美海景視角，日前已搶先開幕；根據建築外觀，也可以看到台南KOL「昆靈女神」自創品牌「BB BABE Bakery」、台南知名流心巴斯克甜點店「FULA COFFEE芙拉咖啡」、台南超人氣布朗尼「堯平」。

▲▼「focus 13」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「FOCUS 13」是全台唯一擁有海景視野的商場。（圖／記者許宥孺翻攝）

總經理陳慧姝表示 ，「FOCUS 13」是全台唯一擁有海景視野的商場，24日聖誕夜將正式對外是營運，於高雄愛河灣畔揭開城市生活新篇章，商場打造2100坪融合創意、時尚與文化的生活風格聚落，整體空間以「OCEAN POP潮流湧現」為主要概念，場域設計融入氣泡、海流與鯨魚噴水等海洋意象，透過光影、結構與動態線條層層鋪陳，營造訪湖置身海洋深處的夢幻世界。

12/16 全台詐欺最新數據

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

