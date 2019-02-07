　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清。（圖／翻攝PTT）

▲雖然這舉動是基本的，但總是有些自私人類做不到。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／綜合報導

雖然公德心是基本的，但許多人往往都喪失了。一名網友昨（6）日搭乘捷運途中，剛好看見一群觀光客打翻了奶茶，正以為對方會直接離去，並讓清潔人員來打掃時，沒想到看見觀光客直接拿出新買的圍巾，霸氣往地上猛擦，這一舉動嚇得他狂喊「太神奇了...素質100！」

從網友6日貼在PTT上的照片可見，奶茶翻倒後，一路往另一包廂擴散狂流，地面上全是多條直線的痕跡，4名長髮女子立刻拿出一條淡粉紅色的圍巾，當作抹布一般狂擦水漬，超級仔細完全不馬虎，還霸氣用腳踩住固定，一點也不心疼這條圍巾就這樣報廢了。

▲▼北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清。（圖／翻攝PTT）

▲這群觀光客心超美。（圖／翻攝PTT）

原PO表示，這群觀光客不確定是哪一國家的人，但看起來像是來自東南亞，本來以為這些人打翻奶茶後會一走了之，留給清潔人員清掃，「沒想到他們卻自己拿出布來擦...有點嚇到...素質100。」

原PO也在留言區透露，老實說當下看到真的很驚訝，雖然他打翻飲料也會自己擦，但他親眼看過有路人不擦，還要清潔人員來清理的，而且觀光客手上那一條圍巾看起來是新的，「我覺得很神奇......。」

▲▼北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清。（圖／翻攝PTT）

▲看過許多台灣人打翻不清理的原PO，被外籍觀光客的舉動嚇到了。（圖／翻攝PTT）

照片曝光後，網友紛紛留言說，「一定是印尼裔日本人」、「台灣就享受服務 又歧視服務的人啊，很少會自己擦的」、「有人拿衛生紙出來幫這些好女孩嗎？」、「東南亞的觀光客其實他們的素質頗高」、「有羞恥心的都會做點緊急處置吧」、「我診所上班，一堆家長小朋友嘔吐也不肯自己擦，遇過幾次連謝謝也不肯說的，別以為台灣人就都有這種素質」。

也有人分享痛苦的經驗說，「我遇過在火車上打翻直接下車，而且還潑到我的鞋子，道歉都沒有，後來是旁邊路人幫忙擦的」、「看過隔壁打翻飲料，媽媽說『別動，我去找清潔人員』」、「之前（遇過）一個人講電話打翻飲料還繼續講，車上5個人幫她擦，X」。

台北捷運有禁止飲食的規定，就算乘客進到閘門的付費區，仍舊禁止飲食，若是有違規，可依《大眾捷運法》規定，處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼北捷是需要大家共同一起維護。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
「1314跳愛河示愛」剩7天　大年初三男子愛河溺斃
快訊／景美捷運站男倒椅上死亡　警封鎖現場
記者現場連線報新聞　不知身後有女神…路過偷比YA

關鍵字：北捷,捷運,台北捷運,觀光客,PTT

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一群年輕人刮到變臉！刮刮樂「超血淚」勸世文　網看完…全清醒了

半透明人影浮空中！走春廟裡拍靈異照「五官全變形」...網驚：快去大廟祭改

7間廟情侶不宜！祭拜未婚亡女...男被相中「深夜有找」　信徒：陰廟都別去

拜郭董發跡廟抽到上上籤！男槓龜領錢再拚　爽中200萬和賓士車

刮2張中100萬！新北女瞪眼「傻站1分鐘」回神報喜　親媽鄙視：自己加0別騙

彩券行店員自爆6招！刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」：買這4款CP值超高

六合夜市年初一「實景照」曝光！　網嚇壞：人真的進來了

爸媽第六感超準！彰化哥「一摸老婆想壞壞」電話秒響…崩潰：怎拚第二胎

24歲男「從沒洗過陰莖」！　整支腐臭還染性病...觀眾全嚇歪

北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清

初二復古趴！4代同堂「馬力歐vs.恐龍」神穿越...1.4萬人讚：超有愛

高鐵旁拉「卡農、女人香」　戴勝益領小提琴手10分鐘快閃音樂會

捲髮妹一天一杯珍奶　珍珠控激推：寧願整天拒吃其他澱粉

爸媽逼討2.4萬紅包！女兒拒給遭羞辱「嫁出去就是外人」…淚崩：想變孤兒

初三國道塞成「停車場」！南港-頭城11Km／hr「比腳踏車還慢」　8大爆塞路段曝光

4個遊戲全中！全壘打刮刮樂「連中20碼」　他羨慕：已經賠45萬了...

過年出國驚魂記　台灣團遊北海道巴士撞卡車32人嚇壞

五行解析金豬年運勢　命理師：注意漫無目章法的處事

你是好聽眾嗎？多給予認同　別把「可是、但是」掛嘴邊

每週走路3次外加健康飲食　6個月後大腦年輕9歲

蘇聯解體後首設計　俄最新護衛艦2號艦下水試航

2020是新「三國誌」　陳水扁：柯文哲一定會參選總統

《艾莉塔》初二票房冠軍！導演證實「三部曲計畫」：他是續集角色

北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清

「微妙亞洲特質」戳中百萬人　一群學生製作你我都懂的梗圖爆紅

柯文哲選總統？　柯媽首度鬆口「若大家要選他、當然要認真做」

馬路油漬害2女騎士「犁田」　暖心波麗士拿掃把清

有洋蔥！心碎妻床邊深情獻唱45秒　重病夫聆聽後3天離世...

交易大限倒數12小時林書豪何去何從？　傳聞國王、拓荒者有興趣

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒..

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網..

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大..

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆..

彩券行店員曝6招！刮刮樂藏3英..

抽到上上籤！他刮中200萬和賓..

7間廟情侶不宜！信徒：陰廟都別..

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛..

初三赤狗日　外出拜年小心窮整年

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

刮中100萬！新北女傻站1分鐘..

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早..

六合夜市初一照曝光　網：人來了

爸媽第六感超準！他一摸人妻電話..

更多熱門

相關新聞

景美捷運站旁　中年男倒椅上死亡

台北市7日下午2時許景美捷運站2號出口旁，一名年約60歲男子倒在出口外椅子上，捷運出口外人來人往驚覺不對，上前呼叫又沒反應，民眾趕快打電話報案；救護人員到場時，確認男子已明顯死亡，警方現在已經封鎖現場，初步外觀沒有看到外傷，將進一步相驗調查男子身份及事發原因。

台女跟越南妹差別？鄉民一張圖分析

表姊逼小孩硬討紅包！28歲單身女尷尬掏錢

他驚「台北女生比較美」老司機說話了

洋男喝掛倒地　騎士淡定當減速丘輾

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

名古屋孕婦遭剖腹取嬰　31年懸案未解

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大廟祭改

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆淚：他們一直都在

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

收到同學mail：先睡了　一看時間…「他正在火化」

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

5歲拍結婚照　19年後成真夫妻

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面