北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清

▲雖然這舉動是基本的，但總是有些自私人類做不到。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／綜合報導

雖然公德心是基本的，但許多人往往都喪失了。一名網友昨（6）日搭乘捷運途中，剛好看見一群觀光客打翻了奶茶，正以為對方會直接離去，並讓清潔人員來打掃時，沒想到看見觀光客直接拿出新買的圍巾，霸氣往地上猛擦，這一舉動嚇得他狂喊「太神奇了...素質100！」

從網友6日貼在PTT上的照片可見，奶茶翻倒後，一路往另一包廂擴散狂流，地面上全是多條直線的痕跡，4名長髮女子立刻拿出一條淡粉紅色的圍巾，當作抹布一般狂擦水漬，超級仔細完全不馬虎，還霸氣用腳踩住固定，一點也不心疼這條圍巾就這樣報廢了。

▲這群觀光客心超美。（圖／翻攝PTT）

原PO表示，這群觀光客不確定是哪一國家的人，但看起來像是來自東南亞，本來以為這些人打翻奶茶後會一走了之，留給清潔人員清掃，「沒想到他們卻自己拿出布來擦...有點嚇到...素質100。」

原PO也在留言區透露，老實說當下看到真的很驚訝，雖然他打翻飲料也會自己擦，但他親眼看過有路人不擦，還要清潔人員來清理的，而且觀光客手上那一條圍巾看起來是新的，「我覺得很神奇......。」

▲看過許多台灣人打翻不清理的原PO，被外籍觀光客的舉動嚇到了。（圖／翻攝PTT）

照片曝光後，網友紛紛留言說，「一定是印尼裔日本人」、「台灣就享受服務 又歧視服務的人啊，很少會自己擦的」、「有人拿衛生紙出來幫這些好女孩嗎？」、「東南亞的觀光客其實他們的素質頗高」、「有羞恥心的都會做點緊急處置吧」、「我診所上班，一堆家長小朋友嘔吐也不肯自己擦，遇過幾次連謝謝也不肯說的，別以為台灣人就都有這種素質」。

也有人分享痛苦的經驗說，「我遇過在火車上打翻直接下車，而且還潑到我的鞋子，道歉都沒有，後來是旁邊路人幫忙擦的」、「看過隔壁打翻飲料，媽媽說『別動，我去找清潔人員』」、「之前（遇過）一個人講電話打翻飲料還繼續講，車上5個人幫她擦，X」。

台北捷運有禁止飲食的規定，就算乘客進到閘門的付費區，仍舊禁止飲食，若是有違規，可依《大眾捷運法》規定，處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。

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▼北捷是需要大家共同一起維護。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）