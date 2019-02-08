7年級生感嘆「年味越來越淡」　網分析：物質豐富了長輩凋零了

▲你是否也覺得近年來「年味」變得越來越淡了。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

7年級生與更年長的人近年來都會感嘆「年味越來越淡了」，就有網友在PTT八卦板指出，以前春節特別節目都要看「萬戶團圓除舊歲」或「菲哥選妃」之類的戲碼大家就覺得很有過年的趣味，但是現在的年輕人似乎對這樣的節目看膩了，也對其他過年的娛樂較不感興趣，讓年味變得較淡，引發許多網友的討論。

有網友分析指出，30年前的過年，餐桌上都是平常沒見過的超級大魚大肉，拿到的壓歲錢是可能是一年零用錢的總和，親戚小孩全回來，大家一起打電玩、玩遊戲、玩鞭炮，小孩在家裡玩得太吵會被趕到外面跟鄰居的小孩玩，快到12點前大家都會聚在電視前倒數，當時初一到初四都會安排過年走春拜訪親戚的行程。

▲物質豐盛的年代，以往過年的大菜現在幾乎平常就吃得到。（圖／記者李毓康攝）

但是現在的過年，餐桌上的年菜幾乎平常都吃得到，而且現在輪到自己發壓歲錢，因為經濟不景氣發壓歲錢都意思意思，小孩還會臭臉嫌少，跟自己同輩的親戚都長大了很多都不生小孩所以也很少回老家過年，因為老人長輩都死了走了凋零了，物質也豐盛很多過年的東西都不稀奇了，所以春節這種傳統農業社會的產物式微了。

還有一個自稱是八年級生的網友表示，沒參與過所謂「富含年味」的時代，但是對童年記憶中的過年仍印象深刻，因為阿嬤家跟外婆家都在步行可至的範圍，所以除夕一起圍到阿嬤家吃飯後，晚上可以隨即再到外婆家玩耍，永遠記得阿嬤家香氣濃郁的香菇雞湯，吃完再和久未見面的堂弟堂妹到阿嬤房間裡面玩耍跑跳，永遠記得在外婆家賭博的吆喝聲，小朋友拽著PS2到房間裡面輪流著玩，看別人玩，玩到被大人強制關機，永遠記得初一初三會和外婆家的舅舅阿姨表兄弟姐妹出去走春大車小車得載出去，熱鬧非凡鞭炮聲、歡笑聲，更是聲聲入耳。

▲過年走春的行程，現在也變成用其他活動來取代。（圖／記者李毓康攝）



直到現在，阿嬤連站著煮點東西都體力不支，那些相似的吃到膩的菜色漸漸消失在餐桌上，到外頭吃的年菜豐盛多了，然而當年在同間房間玩耍的堂弟堂妹沉默以對，眼神只得尷尬地望著手機，「對我而言年味只存在於家人的相聚以及往年相聚的點點滴滴，雖然不想這麼想，但待到阿嬤哪一天也不在了，那只存於阿嬤家的年味鐵定涓滴不剩」，年味真的變淡了，因為有人長大了，因為有人老去了。