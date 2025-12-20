張文隨機殺人釀4死5傷　廢死聯盟臉書最新貼文被灌爆

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環攻擊事件，造成4人死亡、5人受傷。這起事件引發國內外高度關注，部分網友則湧入廢死聯盟的臉書，留言灌爆一篇談論「終身監禁不得假釋」是否算另一種死刑的文章。

▲張文在中山站持刀隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

回顧案件經過，27歲男子張文19日先是在台北市中山區犯下3起縱火案件，接著跑回中正區公園路租屋處縱火，然後徒步走到台北車站丟煙霧彈，再轉往到南京西路上丟擲煙霧彈，並持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡。這起事件一共造成4人死亡、5人受傷。

▲張文犯罪活動時間軸。（AI協助／記者葉國吏製圖，經編輯審核。）

張文擲彈砍人釀4死 廢死聯盟遭質疑

消息傳開後，立刻掀起全台關注，多家外媒也陸續跟進報導。此外，還有不少網友湧入廢死聯盟的臉書留言，由於最新一篇文章是在討論「終身監禁不得假釋」制度，內文提到，剝奪「生命尊嚴」是否也算是另外一種死刑，若因為曾經犯過的錯，就剝奪受刑人的未來，是一件相當殘忍的事情。

網友們氣憤留言表示，「無辜的人被砍死，你們還在對加害人求情」、「中山又爆無差別砍人了」、「史上最廢聯盟」、「你們家人若在北車、中山站被亂刀砍死，還要廢死嗎」、「不要用人權的藉口當作殺人的免死金牌，利用人權來道德綁架，那些無辜被害死的人你們怎麼說」。

而面對外界的質疑聲浪，廢死聯盟目前尚未做出相關回應。