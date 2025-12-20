　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明年1月底「無照駕駛強制講習」　吊照禁用外國駕照上路

▲▼台中警方每天取締逾12件未成年無照駕駛，不但開出6000元罰單，監護人還要參加講習。（圖／警方提供，下同）

▲明年1月底無照駕駛違規者將納講習對象。（資料圖／警方提供）

記者李姿慧／台北報導

為強化道路安全、補齊制度漏洞，交通部近日預告修法，預計明(115)年1月31日起，無照駕駛違規者納入講習對象，另酒駕再犯者因應講習時數將從12小時延長至15小時，明年9月起也擬將講習日數上限從2天延長至3天。此外，未來遭吊扣、吊銷或被處不得考領駕照者，不得持國外駕照在台開車或換照。

交通部近日預告修正《道路交通安全講習辦法》及《道路交通安全規則》等草案，加重無照駕駛與重大違規者的矯正教育與管理機制。交通部表示，這次預告草案有2個重點，一個是配合新修正處罰條例部分，另一個是配合駕照管理三策略裡面的回訓制度精進作為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中配合明年上半年將加重無照駕駛處分，除機車可罰1.8萬到3.6萬、汽車罰3.6萬到6萬、10年內累犯加罰無上限，以及致人重傷或死亡終身禁考等規定，修法草案也規劃115年1月31日起將無照駕駛納入道路交通安全講習矯正教育。

交通部指出，過去無照駕駛的汽車駕駛人，有應受吊扣、吊銷駕駛執照處分之交通違規行為時，將因其無駕駛執照得供吊扣、吊銷處分，依據一定期間內或終身不得考領駕駛執照處分，反致無從對該汽車駕駛人施以講習，形成不合理情形，是為矯正無照駕駛者受一定期間內或終身不得考領駕駛執照處分之交通違規行為，修正明列將無照駕駛違規者納入應施以講習對象。

▲▼無照駕駛重罰新制115年上半年上路 。（圖／交通部提供）

▲無照駕駛重罰新制115年上半年上路 。（圖／交通部提供）

此外，針對酒後駕車再犯等重大違規行為，配合明年9月起講習時數從12小時延長至15小時，交通部修法草案也同步加重講習強度，每次道路交通安全講習的日數上限，將由現行2天延長至最多3天，增加課程與時數，強化行為矯正效果。

在駕照管理方面，交通部也預告修正《道路交通安全規則》，明確規範駕照遭吊銷、註銷、吊扣尚未執行完畢，或被處一定期間內、終身不得考領駕照者，不得持外國、大陸地區、港澳或國際駕駛執照在台駕車或換照，防堵駕駛人藉由「駕照互惠」規避國內管理規定。交通部強調，此次修法是為維護公共利益、提升道路安全，具有高度急迫性。

另外，配合今年11月總統公布的修正條文，交通部也同步調整行人相關規定，明定行人聽聞消防車、救護車、警備車等執行緊急任務車輛警號時，應立即避讓，不得阻礙通行。行人若已開始穿越道路，在不影響車輛通行下應迅速通過；尚未穿越者，則須暫停等候，不得搶快穿越。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

北捷恐攻案兇手非突然發瘋　精神醫揭「真正失守的那道防線」

明年1月底「無照駕駛強制講習」　吊照禁用外國駕照上路

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要檢討

奈良美智報平安！事發時「在中山站附近」用餐　目睹警方採證

北車中山爆恐怖攻擊！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

大票國人自酸「台人沒危機意識」！網轟馬後炮：多數反應正常

張文隨機砍人！石明謹點名星巴克、麥當勞「第1時間反應」是好範例

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

北捷恐攻案兇手非突然發瘋　精神醫揭「真正失守的那道防線」

明年1月底「無照駕駛強制講習」　吊照禁用外國駕照上路

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要檢討

奈良美智報平安！事發時「在中山站附近」用餐　目睹警方採證

北車中山爆恐怖攻擊！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

大票國人自酸「台人沒危機意識」！網轟馬後炮：多數反應正常

張文隨機砍人！石明謹點名星巴克、麥當勞「第1時間反應」是好範例

新北U18／頂著U18光環　曾聖恩「新莊城堡」開轟釋放壓力

陸私人影院玩「暴力撕絲襪」　不准看電影！低消299強推擦邊陪侍

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房　免門票逛客家老宅聚落

全恩菲降臨新北國王　俏皮聖誕裝現身職籃首跳說心情緊張

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

新北U18／曾聖恩兩分砲助威　新北藍12比1封王8連霸

西門活動拉警報！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」：保障全體安全

北車隨機殺人案民眾恐慌　台東警加強巡邏守護運輸場站安全

OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD

生活熱門新聞

張文隨機殺人案　廢死聯盟臉書被灌爆

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

「日本1類人結帳」超安心！他嘆：在台灣會感到心酸

張文「模仿、致敬成分低」　專家：是最危險的

離死亡好近！她搭手扶梯「張文在正後方」

誠品南西暫停營業1天！網點名館內店員道謝

張文隨機砍人！2家店第一時間反應是好範例

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌

快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌

北富銀揭秘　客服電腦上貼一面鏡子的秘密？

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

北車中山爆恐攻！老闆：搭計程車錢算我的

歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

高雄人久等！絕美海景商場24日試營運

更多熱門

相關新聞

喝酒上路+搶快闖燈都危險　警12/22起重拳取締

喝酒上路+搶快闖燈都危險　警12/22起重拳取締

進入歲末年終，耶誕節、尾牙及各式聚餐活動頻繁，民眾外出聚會飲酒機會增加，酒後駕車風險亦隨之升高；另部分駕駛人貪快搶快、闖越紅燈，嚴重威脅路口行車安全。為有效防制交通事故發生，東港警分局規劃自12月22日起實施「全縣性酒後駕車暨闖紅燈違規取締專案勤務」，針對轄區易肇事路段及重要路口加強取締，全力守護用路人安全。

因應台北治安事件黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

因應台北治安事件黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

賓士醉男沒一句道歉　母悲嘆：來了也是想減刑

賓士醉男沒一句道歉　母悲嘆：來了也是想減刑

關鍵字：

無照駕駛酒駕累犯再犯講習駕照管理安全行人交通部

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面