社會 社會焦點 保障人權

張文中山站「第一刀往他砍」！騎士脖滲血染紅白衣　騎一段倒地亡

記者閔文昱／台北報導 

台北市19日傍晚發生震驚社會的恐怖攻擊事件，北車與中山站連續傳出隨機砍人與煙霧彈攻擊，造成4死、9傷的重大傷亡，其中一名騎士在中山站附近紅燈停等時，遭嫌犯遭27歲嫌犯張文持長刀隨機捅擊，外套瞬間被血染紅，雖然受重傷仍努力騎走現場，送醫後仍因喉嚨撕裂傷不治身亡，而張文則在行兇後從百貨公司5樓墜落，送醫後宣告不治。

據畫面顯示，張文站在斑馬線中央不斷拋擲煙霧彈，民眾驚慌四散逃逸。他更衝向停等紅綠燈的機車騎士，近距離朝其中一名騎士捅出一刀，導致該騎士外套瞬間被血染紅，仍努力騎走現場，後續送醫仍因喉嚨撕裂傷不治身亡。其他受傷民眾包括4名男性與3名女性，傷勢從輕微到重傷不等。

▲張文持刀刺向騎士脖子。（圖／記者陳以昇攝） 北捷,恐怖攻擊,張文,隨機殺人,隨機砍人,北捷砍人,北捷隨機砍人,煙霧彈

▲張文持刀刺向騎士脖子。（圖／記者陳以昇攝，下同）

畫面一曝光，不少網友對倒地的機車騎士感到心痛與不捨，紛紛感嘆「他在噴血後還努力騎走，感覺是要給逃出的人讓路…R.I.P」、「真的超級令人難過，嫌犯死了也無法彌補這一切」、「看到白色衣服被染成紅色，整個畫面太震撼」、「感覺就是剛下班辛苦一整天要回家休息被砍，真的有夠雖」。

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝)

台北市災防辦最新統計，截至當晚22時30分，送醫共13名（8男5女），其中4人死亡（含嫌犯）、重傷1人、中傷1人、輕傷7人。消防局119送醫9人，其餘4人自行就醫。

警方表示，張文作案動機仍待調查，並呼籲民眾提高警覺，遇到可疑情況立即通報。

12/17 全台詐欺最新數據

張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

停紅燈遭張文割喉亡...遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所　刑警持搜索票等候

張文恐攻釀4死！誠品南西店宣布20日休館一天

快訊／兒犯下4死9傷恐怖攻擊！張文父母低調離開派出所

代簽助攻「鮑魚大亨」落跑　大帳房葉仲清羈押禁見

張文中山站「第一刀往他砍」！騎士脖滲血染紅白衣　騎一段倒地亡

張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

2名死者傷勢集中脖子！張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成破案關鍵

彰化4車連環追撞！轎車慘成夾心餅輪胎噴飛　孕婦等3人送醫

惡男張文扔煙霧彈持刀殺3人後墜樓身亡　全身搜出4刀具＋汽油彈

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

中山站恐攻 傷者倒地

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

嫌犯跳樓後送醫

中山站恐攻事件

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

嫌犯送醫

北車M8煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光

27歲男子張文恐攻釀4人死亡、9人受傷的悲劇，恐怖的事件引起全台灣人關注，張父、張母獲報後立即從桃園北上製作筆錄。20日凌晨0點48分，張文父母製作完筆錄以後，返回楊梅住處，北市刑大警員也持搜索票到場，等到張文父母開門後，入內進行搜索。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

