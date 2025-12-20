張文中山站「第一刀往他砍」！騎士脖滲血染紅白衣　騎一段倒地亡

記者閔文昱／台北報導

台北市19日傍晚發生震驚社會的恐怖攻擊事件，北車與中山站連續傳出隨機砍人與煙霧彈攻擊，造成4死、9傷的重大傷亡，其中一名騎士在中山站附近紅燈停等時，遭嫌犯遭27歲嫌犯張文持長刀隨機捅擊，外套瞬間被血染紅，雖然受重傷仍努力騎走現場，送醫後仍因喉嚨撕裂傷不治身亡，而張文則在行兇後從百貨公司5樓墜落，送醫後宣告不治。

據畫面顯示，張文站在斑馬線中央不斷拋擲煙霧彈，民眾驚慌四散逃逸。他更衝向停等紅綠燈的機車騎士，近距離朝其中一名騎士捅出一刀，導致該騎士外套瞬間被血染紅，仍努力騎走現場，後續送醫仍因喉嚨撕裂傷不治身亡。其他受傷民眾包括4名男性與3名女性，傷勢從輕微到重傷不等。

▲張文持刀刺向騎士脖子。（圖／記者陳以昇攝，下同）

畫面一曝光，不少網友對倒地的機車騎士感到心痛與不捨，紛紛感嘆「他在噴血後還努力騎走，感覺是要給逃出的人讓路…R.I.P」、「真的超級令人難過，嫌犯死了也無法彌補這一切」、「看到白色衣服被染成紅色，整個畫面太震撼」、「感覺就是剛下班辛苦一整天要回家休息被砍，真的有夠雖」。

台北市災防辦最新統計，截至當晚22時30分，送醫共13名（8男5女），其中4人死亡（含嫌犯）、重傷1人、中傷1人、輕傷7人。消防局119送醫9人，其餘4人自行就醫。

警方表示，張文作案動機仍待調查，並呼籲民眾提高警覺，遇到可疑情況立即通報。