北車中山爆恐怖攻擊！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

▲老闆的訊息很暖心。（圖／@sangyyyyy_310授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店攻擊民眾，造成4人死亡。事件發生後，有不少民眾感到憂心，就有網友發文分享老闆傳送的訊息，覺得實在很暖心。老闆的訊息內容曝光後，吸引大票網友按讚、討論。

計程車費老闆包了 暖心訊息曝光

該名網友在Threads帳號「@sangyyyyy_310」上發文貼出老闆的訊息，從圖片可見，老闆寫道「近期如果大家上下班搭捷運會覺得不安、害怕，搭計程車上下班都沒關係，錢算我的，私下跟我請款。我不想要任何人有風險，害怕的情緒上下班。」

老闆除了發布這則訊息並@All，還特別標記原PO，寫下「淡水的也一樣」。原PO就在文中寫道，他真的要哭了，老闆知道淡水到永和的車錢是很貴的嗎？

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「這不是老闆，請容我叫聲義父」、「這種老闆活該他賺錢」、「謝謝老闆，雖然我不是員工」、「成功的老闆」、「請公布你們在賣什麼，我要用新台幣教訓你們公司」、「還缺員工嗎」、「他就是怕你覺得太遠不好意思搭計程車，這老闆很暖」。還有網友補充，「中和到淡水通勤每天單程一個半小時，搭計程車的話30～40分鐘，650～700元左右」。